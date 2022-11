Vrijwilligers in Dwingeloo werken samen met de Nasa om prestigieuze maanmissie te volgen

De Dwingeloo Radiotelescoop Beeld ANP

In het kader van die missie, een technologietest voor toekomstige bemenste missies naar de maan, vliegt bemanningscapsule Orion, nu nog slechts met testpoppen aan boord, rond de maan. Op de grond luisteren naast de Nasa ook verschillende vrijwilligers mee.

Een van de achttien organisaties die dat in een officiële rol doen, is Camras, de vrijwilligersstichting die de Dwingeloo Radiotelescoop sinds de restauratie in 2012 draaiend houdt. Want alles van waarnemingen en rondleidingen tot het invetten van de metalen ring waarover de schotel draait wanneer hij wil luisteren naar een andere plek aan de hemel, gebeurt bij de radiotelescoop onbetaald, als liefhebberij.

Romantiek

Cees Bassa is in het dagelijks leven werkzaam als astronoom bij het nabijgelegen onderzoeksinstituut Astron, maar steekt zijn vrije tijd in de radiotelescoop. ‘Je mag hier alles zelf doen: de ontvanger besturen, de software schrijven. Bij professionele telescopen wordt dat allemaal voor je gedaan.’ Voor hem keert daarmee iets van de oorspronkelijke romantiek van het vak terug.

Bassa, die samen met zijn Astron-collega en medevrijwilliger Tammo Jan Dijkema de waarnemingen van Orion coördineert, vertelt dat ‘hun’ telescoop luistert naar de toon die de sonde uitzendt. Net zoals de sirenes van een langsrazende ambulance verandert die toon door de beweging. Zo kun je onder meer de snelheid van de sonde afleiden. ‘Ik heb de Apollo-missies naar de maan zelf niet meegemaakt. Op deze manier kan ik toch iets van die tijd herleven.’

Het spannendst was tot nog toe het moment maandagmiddag dat de sonde achter de maan passeerde zodat radiocontact tijdelijk onmogelijk werd. ‘We zagen dat het signaal iets eerder verdween dan op de Amerikaanse livestream, en iets eerder weer terugkeerde. Dat kwam puur door de andere positie van de maan aan de hemel hier’, zegt hij.

Bemanningscapsule Orion vliegt langs de maan. Op de achtergrond is de aarde zichtbaar. Rechtsboven in beeld het Nasa-logo. Beeld Nasa / AFP

Deep Space Network

De Nasa, die zelf de oproep plaatste voor vrijwilligers om mee te luisteren, zegt de gegevens nodig te hebben ‘voor het toekomstig volgen van missies naar de maan, Mars en daar voorbij’. De eerste meetgegevens zijn intussen al naar de Nasa verzonden. Bassa speculeert dat ze een alternatief willen ontwikkelen voor het professionele Deep Space Network dat dit soort radiosignalen normaliter bijhoudt. Bij de Artemis-missies liften namelijk ook kleinere missies mee van andere landen of onderzoeksinstituten – wetenschappelijke satellieten, experimentele maanlanders – en het bestaande netwerk kan die straks niet allemaal tegelijk in de gaten houden.

De Orioncapsule keert naar verwachting op 11 december terug op aarde, met een plons in de Stille Oceaan. Tot dan houden vrijwilligers in Dwingeloo de sonde in de gaten.