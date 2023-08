Vrees niet bewaarheid: pandemie had geen invloed op overleving kankerpatiënten

Een coronapatiënt wordt behandeld op de ic. Beeld Arie Kievit

Van de patiënten die in de coronajaren 2020 en 2021 een kankerdiagnose kregen, leeft twee jaar later nog 76 procent. Dat is 1 procentpunt meer dan in de periode daarvoor, zo blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). De overleving van patiënten is nauwelijks beïnvloed en bij sommige typen kanker zelfs iets gestegen, aldus het IKNL.

In de eerste drie maanden van de coronacrisis werden in Nederland 20 tot 25 procent minder kankerdiagnoses gesteld dan in andere jaren. De bevolkingsonderzoeken naar borst-, darm- en baarmoederhalskanker werd enige tijd stilgelegd.

Over de auteur

Ellen de Visser is medisch redacteur op de wetenschapsredactie van de Volkskrant en auteur van de bestseller Die ene patiënt, waarin zorgverleners vertellen over een patiënt die hun kijk op het vak veranderde.

Nadat de screening op kanker in de zomer van 2020 werd hervat en artsen opriepen om bij klachten vooral langs te komen, werden er tijdelijk meer kankerdiagnoses gesteld. Na een aantal maanden was het niveau weer normaal.

Latere diagnose

De meeste uitgestelde diagnoses betroffen huidkanker en in mindere mate borst- en darmkanker. Huidkanker is in de meeste gevallen niet levensbedreigend. Het kan wel zijn dat patiënten op individueel niveau schade hebben ondervonden door een te late diagnose, aldus het IKNL. Maar voor de hele groep van ruim honderdduizend kankerpatiënten is dat effect niet merkbaar. Wel kan het zijn dat patiënten door een latere diagnose een intensievere behandeling hebben moeten ondergaan.

Van de kankerpatiënten die in coronatijd de diagnose kregen is alleen nog de tweejaarsoverleving bekend. Het kan zijn dat op de lange termijn alsnog een negatief effect merkbaar wordt maar dat acht het IKNL niet waarschijnlijk. Een hogere tweejaarsoverleving resulteert vrijwel altijd in een hogere overleving op de langere termijn.