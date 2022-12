Vraag je bij gemiddelden altijd af hoe ze berekend zijn – en of dat wel vanuit het juiste perspectief is

‘Nederlander woont met 53 vierkante meter aan woonruimte veel kleiner dan gedacht.’ In 2018 berekende het CBS dat de gemiddelde Nederlander 65 vierkante meter aan woonoppervlak had. Dat cijfer is de afgelopen jaren vaak gebruikt om te mopperen dat Nederlanders te veel ruimte innemen. Die 65 vierkante meter was veel meer dan wat mensen in andere landen aan ruimte hebben en Peter de Waard vergeleek Nederlanders zelfs met middeleeuwse kasteelheren die ‘telkens meer woonruimte en meer privacy’ willen.

Nu blijkt dus dat die 65 vierkante meter eigenlijk 53 vierkante meter had moeten zijn. Bij de eerdere berekeningen was de grootte van een huishouden niet goed meegenomen. In de gecorrigeerde versie telt een huishouden van vier personen netjes vier keer mee.

Een klein rekenvoorbeeld laat zien hoe dit werkt. Stel dat je een dorp hebt met duizend huizen van 80 vierkante meter waarin steeds één iemand woont en duizend huizen van 160 vierkante meter waarin steeds een gezin van vier personen woont.

Wat het Centraal Bureau voor Statistiek oorspronkelijk had gedaan, kwam waarschijnlijk neer op kijken per huis. In duizend huizen heeft de enige bewoner 80 vierkante meter voor zichzelf. In de andere duizend huizen van 160 vierkante meter hebben de vier bewoners elk 40 vierkante meter per persoon. Als je dit middelt, dan kom je op 60 vierkante meter per persoon.

Alleen vergeet je dan dat er vier keer zoveel mensen zijn die 40 vierkante meter hebben als dat er mensen zijn die 80 vierkante meter hebben. Je moet hierbij dan ook vanuit de personen rekenen – zoals in de correctie gebeurd is. Duizend mensen hebben 80 vierkante meter, vierduizend mensen hebben 40 vierkante meter. Daarmee kom je op gemiddeld 48 vierkante meter per persoon – een fiks lager aantal waarvoor de gemiddelde middeleeuwse kasteelheer zijn neus zou ophalen.

Als je gemiddelden berekent, is het belangrijk om na te denken over vanuit welk perspectief je dit doet. Dat gaat namelijk vaker mis. Een onder wiskundigen berucht voorbeeld is groepsgrootte in het onderwijs. Ook hier houd ik het rekenwerk weer klein om het principe te laten zien. Neem een groep van 270 studenten die bij een vak twee soorten onderwijs krijgt. Steeds één grote bijeenkomst met alle 270 studenten in één zaal en daarnaast een werkgroepbijeenkomst met 30 studenten in een lokaal.

Hun instelling kan dan de gemiddelde groepsgrootte als volgt berekenen: er is één zaal met 270 studenten en er zijn negen werkgroepzaaltjes met elk 30 studenten. Kom je in totaal op 540 studenten in tien zalen, dus een gemiddelde bezetting van 54 studenten per onderwijsbijeenkomst. Vervolgens kunnen ze in hun brochures een ronkende tekst zetten over hun kleinschalige onderwijs.

Maar een student ervaart het heel anders: die zit de helft van de tijd in een zaal met 270 studenten en de andere helft in een zaal met 30 mensen: kom je gemiddeld op 150 studenten per zaal. Dat is toch iets minder kleinschalig dan het leek in de brochure.

Vraag je dus bij dit soort gemiddelden altijd af hoe ze berekend zijn – en of dat wel vanuit het juiste perspectief is gedaan.