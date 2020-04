Vormen dierenmarkten wereldwijd een risico voor nieuwe pandemieën?

‘Corona is een ziekte van de globalisering, toch moeten landen juist méér samenwerken’

Corona is ‘typisch een ziekte van de globalisering’, zegt Frank Snowden, medisch historicus van Yale. Waarom pleit hij dan voor meer internationale samenwerking om toekomstige pandemieën te voorkomen?

‘Het risico op een nieuwe virusuitbraak beperken, is niet makkelijk’

Tien jaar geleden al schreef journalist David Quammen over een nieuw coronavirus dat zich via een lokale markt in China zou verspreiden over de hele wereld. We spraken met hem over ziektes van dieren overspringen op mensen.