Voorzichtig groen licht voor covid-pil in Europa, experts blijven terughoudend

Covid-pillen van Pfizer in een Duitse fabriek. Beeld EPA

Het EMA werkt nog aan een uitgebreide analyse en er is nog geen officiële marktgoedkeuring. Toch wil het geneesmiddelenbureau nu al landen adviseren die het middel willen inzetten, ‘bijvoorbeeld in noodsituaties, in het licht van het stijgende aantal besmettingen en doden in de Europese Unie’.

Patiënten slikken het binnen vijf dagen na aanvang van hun covid-klachten. Vervolgens nemen ze de virusremmer, die bestaat uit een combinatie van twee medicijnen, gedurende vijf dagen.

Het advies is gebaseerd op een studie onder ongevaccineerde patiënten met een verhoogd risico op ernstige covid, bijvoorbeeld wegens onderliggende medische problemen. Van de 607 patiënten die corona opliepen en Paxlovid slikten, belanden er 6 binnen een maand in het ziekenhuis, oftewel 1 procent. Bij een groep van 612 proefpersonen met covid in de controlegroep die een placebo slikten werden er 41 opgenomen, wat neerkomt op 6,7 procent. Bij de proefpersonen die Paxlovid kregen, overleed bovendien niemand, terwijl er in de controlegroep tien levens te betreuren vielen.

De meest voorkomende bijwerkingen van het middel zijn smaakverlies, diarree en overgeven. Het EMA waarschuwt dat de coronapil van Pfizer niet gecombineerd kan worden met een aantal andere medicijnen. Ook wordt het afgeraden tijdens de zwangerschap of voor vrouwen die proberen zwanger te worden. Het middel remt mogelijk de groei van de foetus, suggereren labstudies.

Vaccins bieden de beste bescherming tegen medische misère door corona, maar kunnen niet elke ziekenhuisopname voorkomen. Daarom staan medici te springen om extra middelen die voorkomen dat mensen in het ziekenhuis belanden.

Experts reageren dan ook enthousiast op de eerste resultaten, maar hebben ook nog grote reserves. ‘Hoe pakt deze pil uit bij mensen die wél gevaccineerd zijn? Werkt de pil net zo goed na een infectie met de Omikron-variant? Hoe verhoudt het effect zich tot dat van andere behandelingen, zoals de monoclonale antistoffen? Dat zijn allemaal nog onbeantwoorde vragen’, zegt Leon van den Toorn, longarts in het Erasmus MC. De longarts is voorzitter van een team van medisch specialisten dat veelbelovende covid-behandelingen weegt in samenwerking met de Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB).

‘Logistieke uitdaging

Covid-pillen zorgen voor een ‘logistieke uitdaging’, aldus Van den Toorn. ‘Patiënten moeten zich snel melden en dan, indien geschikt, de behandeling krijgen, waarschijnlijk via de huisarts. Er moeten vervolgens zeer veel patiënten behandeld worden om enkele ziekenhuisopnames te voorkomen.’

De longarts wijst er bovendien op dat tussentijdse analyses van farmaceuten vaak positiever uitvallen dan de uiteindelijke studieresultaten. Dit gebeurde reeds bij de covid-pil van farmaceut Merck, die ook geslikt wordt na aanvang van covid-klachten. In eerste instantie meldde de farmaceut dat hun pillen het risico op ziekenhuisopname met 50 procent verlaagde, maar dit zakte later naar 30 procent.

Frits Rosendaal, hoogleraar epidemiologie van LUMC, stoort zich eraan dat farmaceuten in eerste instantie alleen persberichten versturen, terwijl een volledige publicatie met alle details lang op zich laat wachten. ‘Op basis van die persberichten moeten landen dan beslissen of ze zo’n middel inkopen, dat is natuurlijk ongelooflijk lastig. Je wilt niet achteraan de rij staan als blijkt dat het medicijn echt goed werkt. Maar je loopt ook een risico dat je iets koopt wat later tegenvalt.’

Donderdagavond publiceerde The New England Journal of Medicine een gedetailleerde studie naar de covid-pil van Merck. Daaruit blijkt dat het nog onzeker is of de pil bij bijvoorbeeld 60-plussers of mensen met diabetes überhaupt wel beter werkt dan een placebo. Maar de meeste zorgen maakt Rosendaal zich over het teleurstellende effect van de pil op mensen die antistoffen tegen het coronavirus hebben. ‘In Nederland heeft 90 procent antistoffen. De antistoffen na vaccinatie zijn anders dan na een infectie, maar op zijn minst is dit geen positief bewijs dat het bij gevaccineerden wat zou doen. Ik ben bang dat hiermee het middel niet veel gaat toevoegen: weinig effect, beperkt toepassingsgebied.’