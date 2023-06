Voor leven belangrijk fosfaat ontdekt in ondergrondse oceaan op Saturnusmaan Enceladus

De pluimen van Enceladus, gefotografeerd door Cassini. Uit dergelijke pluimen zijn de korrels afkomstig waarin nu fosfaat is ontdekt. Beeld NASA

Ruimtesonde Cassini verzamelde tijdens zijn passage van Enceladus, een van de manen van Saturnus, ijzige korrels afkomstig uit pluimen die ontspruiten aan een vermoedelijke ondergrondse oceaan. De ijsmaan is vanwege al dat vloeibare water volgens kenners een van de kansrijkste locaties voor buitenaards leven in ons zonnestelsel.

Als de oceanen op Enceladus de opgeloste zouten en organische verbindingen bevatten die op aarde bijdroegen aan de borrelende en pruttelende chemische processen van het leven, dan is het goed denkbaar dat zulk leven ook daar is ontstaan. En datzelfde geldt voor de maan Europa, die rond planeet Jupiter cirkelt.

Fosfaten spelen bij de levenschemie een belangrijke rol. Fosfaten zitten in de cellen van alle levende wezens en dragen onder meer bij aan de groei, ontwikkeling en voortplanting van die cellen. Niet voor niets duiken fosfaten op in voeding zoals kaas, melk, noten en peulvruchten, maar ook in onder meer dierenvoer en mest voor gewassen.

Onder het oppervlak van Enceladus schuilen oceanen waarin mogelijk leven voorkomt. Beeld NASA

Onverwacht veel

‘We hadden al verwacht dat er fosfaat in de oceanen op Enceladus aanwezig zou zijn’, zegt planeetonderzoekster Stéphanie Cazaux van de TU Delft, zelf niet bij het onderzoek betrokken. Eerder doken fosfaten al op in het materiaal dat de Japanse ruimtesonde Hayabusa 2 terugbracht van de verre planetoïde Ryugu. Ook eerdere metingen van Cassini zelf suggereerden al indirect dat er fosfaat in de ondergrondse oceaan op Enceladus zou kunnen zijn.

‘Toch had ik niet verwacht dat er zó veel van zou zijn’, zegt Cazaux. De onderzoekers schatten op basis van hun analyse dat de concentratie fosfaten op Enceladus mogelijk zo’n honderdmaal hoger is dan in de aardse oceanen. Voor eventueel aanwezig leven maakt dat overigens geen verschil – dat leven is dan juist gewend aan hoge fosfaatconcentraties.

Artist impression: Enceladus is een relatief kleine maan, met een diameter is niet veel groter is dan de hemelsbrede afstand tussen het eiland Terschelling en de stad Luxemburg. Beeld NASA

‘We kunnen dit chemisch alleen verklaren wanneer Enceladus is ontstaan op een hele koude plek, met veel water- en CO 2 -ijs, in de buitenregionen van het zonnestelsel’, zegt Cazaux. ‘Het inkleuren van de geschiedenis van deze ijsmaan, en wat dat weer impliceert voor de wijze waarop andere ijsmanen in het zonnestelsel zijn ontstaan, vind ik enorm intrigerend.’

Oude puzzelstukjes

Opmerkelijk is dat de vondst nu pas is gedaan, terwijl Cassini al sinds 2017 niet meer actief is. Nadat de brandstof van de sonde op was, werd Cassini de atmosfeer van Saturnus ingestuurd, waar hij verbrandde.

Stéphanie Cazaux: ‘Dit onderzoek vond dus plaats met oude puzzelstukjes, met data uit het archief. En dat levert dan nu nog zo’n prominent inzicht op. Dat is heel bijzonder en illustreert hoe lang de wetenschap nog plezier heeft van zo’n missie als Cassini.’

Ondertussen werken zij en anderen alvast aan eventuele toekomstige missies naar de ijsmaan, al staan die bij de grote ruimtevaartorganisaties vooralsnog niet op de planning – zij brengen eerst bezoeken met de Jupiter Icy Moons Explorer aan de ijsmanen rond die ándere gasreus uit het zonnestelsel.

Cazaux: ‘Wij werken bij de TU Delft alvast aan robots die op het ijs kunnen plakken en die we via de scheuren in het oppervlak van Enceladus naar beneden kunnen laten klimmen. We willen uiteindelijk tóch weten of daar iets leeft.’