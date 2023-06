Voor je het weet mis je iets belangrijks omdat je te druk bent met giechelen over ufo’s

Het waren twee bijzondere weken voor volgers van ufo’s. Of zoals men tegenwoordig zegt: ‘uap’s, unidentified anomalous phenomena. Het begon vorige week met een vier uur durende livestream van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie Nasa, waarin een team van wetenschappers zich hard maakte voor het doorbreken van de lacherige sfeer, het stigma, die tot voor kort rond het fenomeen hing.

Terecht, overigens. In een wereld waar drones, spionageballonnen en overige vliegtechnologieën heel normaal zijn, kun je je ogen maar beter openhouden. Voordat je iets belangrijks negeert omdat je te druk bent met giechelen over ufo’s.

De verzamelde wetenschappers weigerden expliciet om mogelijke verklaringen voor uap’s uit te sluiten. Zelfs de ‘buitenaardse hypothese’ niet, het idee dat ufo’s bezoek zijn van intelligente buitenaardse wezens. Dat is immers hoe de wetenschap idealiter een probleem benadert: sturend op de data, op voorhand niets uitsluitend. Wie de wereld écht wil doorgronden, mag geen oogkleppen dragen.

Toch geldt ook het bekende adagium: ‘extraordinary claims require extraordinary evidence’, gepopulariseerd door wijlen astronoom Carl Sagan. Juist de spectaculairste verhalen verdienen stevige, controleerbare feiten.

Het was Sagan waar ik deze week telkens weer aan moest denken toen een wel heel opmerkelijk verhaal opdook op de Amerikaanse nieuwssite The Debrief, een plek waar men vaker over uap’s schrijft. In een uitgebreid onderzoeksartikel presenteerden ze een klokkenluider, David Charles Grusch, die volgens hen jarenlang dicht op het uap-vuur zat en toegang had tot zeer vertrouwelijke informatie. Hij vertelde dat er gecrashte voertuigen van ‘niet-menselijke intelligenties’ waren gevonden. Dat de VS die al decennialang onderzoekt. ‘We zijn niet alleen’, stelde hij onomwonden. Het artikel stond vol met dat soort indrukwekkende uitspraken.

Sensatiekranten als The Daily Mail en New York Post sprongen er bovenop, maar onder meer The Independent en The Guardian maakten ook melding van het verhaal.

En toch. ‘Duidelijk is dat Grusch zelf die resten van buitenaardse voertuigen niet gezien heeft, zelfs niet op foto’s. Hij heeft het dus ook maar van horen zeggen van andere ‘belangrijke mensen’, legde ufo-scepticus Pepijn van Erp, van stichting Skepsis, in een blog de vinger op de zere plek.

‘Dat heb ik inderdaad ook begrepen’, appte Taede Smedes, betrokken bij ufomeldpunt.nl en auteur van een boek over ufo’s, toen ik hem vroeg wat hij hier nou allemaal van vond. Maar, stelde hij, er is ook veel ondersteunend bewijs. De andere getuigenissen, bijvoorbeeld. De indrukwekkende staat van dienst van de klokkenluider. En het feit dat hij zijn verhaal niet alleen met de media deelde, maar ook in een officiële klokkenluidersprocedure, onder ede. ‘Wat niet wil zeggen dat wat hij beweert ook waar is’, nuanceerde Smedes meteen. ‘Die vraag is aan het Amerikaanse Congres om op te lossen.’

Carl Sagan indachtig moet er dan wel wat meer op tafel komen dan louter verhalen. Hoe spectaculair die ook klinken.