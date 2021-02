Voor het eerst mensen besmet met nieuw vogelgriepvirus: ‘geen reden tot zorgen’

Medewerkers van de NVWA ruimen kippen in het Brabantse Sint-Oedenrode, nadat daar op 20 februari vogelgriep werd vastgesteld. Beeld Rob Engelaar

Niettemin is het voor het eerst dat er mensen met de variant van het influenzavirus besmet raken, stelt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. De zeven Russen werkten allemaal op pluimveeboerderijen in het zuiden van Rusland, toen ze daar in december besmet raakten. ‘Asymptomatisch’, zeggen Russische autoriteiten, maar het feit dat de zeven werden getest op het virus lijkt erop te duiden dat ze in elk geval lichte verkoudheidsklachten hadden.

Inmiddels zijn de medewerkers hersteld, aldus de Russische overheidsdienst die zich met de zaak bezighoudt. Het virus zou bovendien niet van mens op mens zijn overgegaan, een teken dat het virus zich nog niet heeft aangepast aan menselijke weefsels. Dat blijkt ook uit de genetische code van het virus die de Russen zaterdag vrijgaven, zegt Fouchier.

Het H5N8-virus woedt momenteel in meerdere Europese landen. In Nederland geldt sinds oktober een ophokplicht voor pluimvee, nadat het virus in Utrecht werd aangetroffen bij twee in het wild levende zwanen. Toch werden sindsdien zeker vier commerciële pluimveebedrijven getroffen. Afgelopen zaterdag werden 132 duizend kippen in Sint-Oedenrode geruimd, nadat het virus op een boerderij was opgedoken.

Alarmsysteem

Het Russische incident wijst eerder op een goed werkend alarmsysteem dan op een ramp in wording, vindt Fouchier. ‘Het is altijd goed om dit in de gaten te houden. Het blijft toch influenza’, zegt hij. ‘Maar de data uit Rusland laten zien dat het gelukkig allemaal nogal blijkt mee te vallen.’

Het gebeurt met enige regelmaat dat varianten van de vogelgriep mensen besmetten. In 2003 raakten tijdens de grote uitbraak met de H7N7-vogelpest in Nederland liefst 89 mensen geïnfecteerd, haast allemaal met milde verschijnselen uiteenlopend van luchtwegklachten tot oogontsteking. Maar ook kwam één onfortuinlijke, 57-jarige dierenarts te overlijden: een griezelige waarschuwing wat nieuwe griepvirussen in huis hebben.

‘Een beetje lelijk’ noemt Fouchier het dat de Russen twee maanden wachtten voordat ze de ziektegevallen rapporteerden. Maar kennelijk wilde men eerst wachten of de geïnfecteerde pluimveewerkers antistoffen tegen het virus in hun bloed zouden krijgen. Dat is bewijs dat het virus echt heeft rondgespookt in hun weefsels. ‘Dat op zich geeft wel aan: de Russen twijfelden zelf ook’, zegt Fouchier.

De letters H en N slaan op twee uitsteeksels die het virus op zijn buitenkant draagt. Met het eiwit ‘hemagluttinine’ (H) zuigt het virus zich chemisch aan cellen vast, met het eiwit ‘neuraminidase’ (N) knippen nieuw gevormde virusdeeltjes zich er juist weer van los.