Voor het eerst apen gekloond: 'Alleen regels kunnen nu nog mensenkloon tegenhouden'

De apen bewijzen dat het mogelijk is om legertjes genetisch identieke apen te maken. Ideaal om menselijke hersenziektes te bestuderen, zeggen experts, want de aap staat veel dichter bij de mens dan andere proefdieren. Maar ook is het in theorie nu plotseling mogelijk om mensen te kopiëren, zegt onderzoeksleider Mu-Ming Poo van het Chinese Instituut voor Neurowetenschappen in Shanghai tegen de nieuwsdienst van vaktijdschrift Nature. 'Alleen regels kunnen het nu nog tegenhouden. De maatschappij moet hier scherper op letten.'



Een belangrijke technische horde is er overigens nog wel: het aapjes kopiëren lukte alleen met embryonale cellen, beschrijft Poo in vakblad Cell. Een experiment waarbij de wetenschappers volwassen dieren probeerden te klonen, liep hopeloos in de soep: de baby-aapjes die het experiment opleverde waren misvormd en overleden al snel. Overigens is het klonen van mensen voor de voortplanting in veel landen, waaronder ook Nederland, bij wet verboden.