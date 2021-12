Voor de Quetzalcoatlus was het onhandig lopen met zijn zes meter brede vleugels

De makers van Jurassic World: Dominion hadden misschien beter nog even kunnen wachten met het introduceren van de Quetzalcoatlus, een vliegende dinosaurus met vleugels van ruim zes meter in doorsnede. In de onlangs verschenen filmtrailer landt hij zachtjes op zijn twee achterpoten – wie goed kijkt, vangt een glimp op van zijn staart.

Maar, zo blijkt uit een nieuwe publicatie in Journal of Vertebrate Paleontology, het dier had geen staart.

Waar de filmmakers wel goed zitten, volgens de nieuwe studie: de vleugels die in de trailer de grond raken als het dier rechtop staat. Ook 70 miljoen jaar geleden gebruikte het dier zijn gevleugelde ellebogen om rechtop te staan, zo is te zien op de artist impression in het nieuwe onderzoek.

Lopend gebruikte hij ze waarschijnlijk niet. Bij een stap links ging de linkervleugel omhoog, rechts de rechtervleugel. Bij het landen zette hij de vleugel tegelijk met zijn voet neer, menen de onderzoekers.

Misschien is dat te onhandig voor een gelikt Hollywoodspektakel en zien we de Quetzalcoatlus in de film alleen in de lucht. Daar kan hij immers heel wat sneller wegkomen voor de onvermijdelijke T-rex.