Vondst van hittebestendig koraal is mogelijk reddingsboei voor bedreigd rifgebied Australië

Recente foto van het Great Barrier Reef, waarop de verbleking van het koraal te zien is. Beeld AFP

Nu lijdt het grootste rif van de wereld aan hittestress, waardoor het koraal verbleekt en uiteindelijk afsterft.

De onderzoekers van het Australian Institute of Marine Science publiceerden hun bevindingen dinsdag in het tijdschrift Nature Communications. Daarin beschrijven zij een model dat zij ontwikkelden om met behulp van kweekexperimenten, camerabeelden en kunstmatige intelligentie te voorspellen waar in het rif zich koralen bevinden die bestand zijn tegen stijgende temperaturen van het zeewater. Naar hun schatting vormen honderden riffen – zo’n 7,5 procent van het totale Great Barrier Reef – mogelijk de basis van koralen met nakomelingen met een hoge hittetolerantie. De gevonden koralen komen uit het noordelijke en centrale gedeelte van het Great Barrier Reef.

De kennis over die koralen zou de basis kunnen vormen voor pogingen het Great Barrier Reef in elk geval deels te herstellen. Door de hittebestendige koralen te vermeerderen zouden grote delen van het rif behouden kunnen blijven. De auteurs, onder wie de van oorsprong Nederlandse marien bioloog Madeleine van Oppen, suggereren zelfs dat hun bevindingen van groot belang kunnen zijn voor het herstellen van koraalriffen over de hele wereld.

Koraalbleking treedt op als de koraalpoliepen door hittestress de algen in hun huid uitstoten. Vorige week nog werd bekend dat het Great Barrier Reef is getroffen door een ernstige koraalbleking. De zeewatertemperaturen waren in de afgelopen zomermaanden op sommige plaatsen 2 tot 4 graden Celsius hoger dan normaal.

Duiker doet onderzoek bij het Great Barrier Reef, begin maart van dit jaar. Beeld AFP

Het Great Barrier Reef werd al vaker door koraalbleking getroffen: in 2016, 2017 en 2020. Daarbij werd zo’n tweederde van het rif beschadigd. Koraalbleking is een voorstadium van afsterven van het rif.

Erik Meesters, marien tropisch ecoloog van Wageningen University & Research (WUR) en niet betrokken bij dit onderzoek, noemt het artikel in Nature Communications van ‘extreem hoge kwaliteit’. ‘Positief is dat het laat zien dat koralen nog lang niet ten dode zijn opgeschreven en dat we mogelijk hun weerstand tegen klimaatverandering in de vorm van hogere temperaturen van het zeewater kunnen beïnvloeden’, zegt Meesters.

Daar staat volgens hem tegenover dat het onderzoek vooral is gebaseerd op één soort koraal en slechts vijf riffen. De aanpak is weliswaar makkelijk uit te breiden naar andere soorten en gebieden, maar: ‘Koraalriffen zijn complexe systemen en dat maakt voorspellingen behoorlijk onzeker.’

Volgens Meesters is de kans groot dat onderzoekers bepaalde relevante relaties over het hoofd zien: ‘Voorspellingen zijn gebaseerd op het ecosysteem en de processen die wij kennen. In de toekomst kunnen die omstandigheden dusdanig veranderen dat de modelvoorspellingen volledig de plank blijken te hebben misgeslagen’, aldus Meesters.

Zo kan volgens hem massale sterfte in combinatie met een overvloed aan nutriënten die nu al op veel plekken op het GBR voorkomt, leiden tot sterke algenbloei op de bodem. ‘Daardoor kan het voor koraallarven moeilijk worden een plek te vinden om zich te vestigen’, aldus Meesters.