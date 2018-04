Vondst 3000 jaar oud paard met lijkwade toont unieke band tussen mens en dier

Archeologen vonden de botten van het dier, in opmerkelijk goede staat, in de Nijlvallei, nabij Tombos, Soedan. Totaal onverwacht, zegt Sarah Schrader, universitair docent en betrokken bij de opgraving: 'In de schacht waar we dit paard vonden, lagen vooral mensen begraven.' En toen was daar het paard, zo'n 500 jaar nadat de tombe - uit 1500 voor Christus - gebouwd is, netjes op haar zij en met een lijkwade. Onderzoekers vonden zelfs nog een stukje van haar bit, daarmee het oudste gedateerde ijzer ooit gevonden in Afrika.



Schrader: 'Dit soort vondsten wijst erop dat het paard heel belangrijk was voor de mensen die het begraven hebben.' En het levert belangrijke aanwijzingen op over hoe mensen lang geleden met hun dieren omgingen. Niet alleen gaven ze het dier een begrafenis op een belangrijke plek in een tombe, aan haar botten konden we ook zien dat ze een wagen had getrokken.' Een lastdier dus, maar met een heel speciale behandeling.



Omdat de botten en tanden zo goed bewaard zijn gebleven, kunnen onderzoekers ook iets zeggen over haar gezondheid en waar ze vandaan kwam. En door stukjes van haar vacht te analyseren konden ze zelfs haar kleur bepalen: kastanjekleurig, met witte 'sokjes'. Dat het paard zo goed bewaard is gebleven zonder gebalsemd te zijn, komt doordat de schacht waar ze is opgegraven extreem droog en warm is.