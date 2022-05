Volledige maansverduistering (hopelijk) te zien in Nederland

Het begin van de maansverduistering. Beeld ANP

Zit alles mee, dan is te zien hoe van 5.29 tot 5.47 de maan rood lijkt te kleuren, wanneer deze in de schaduw van de aarde terecht komt. Een totale maansverduistering markeert namelijk het moment dat de aarde tussen zon en maan schuift, zodat het zonlicht dat normaliter op onze kosmische metgezel valt, wordt geblokkeerd door onze planeet.

De eerste stadia van de maansverduistering beginnen overigens al eerder, wanneer de schaduw een eerste hapje uit de maan neemt. Dat hapje wordt steeds groter, totdat om 5.29 de maan in zijn geheel in de schaduw duikt.

De werkelijke periode dat de maan vervolgens in die aardschaduw bivakkeert, is een stuk langer dat het (ruime) kwartier dat wij hem kunnen zien. De zogeheten ‘totaliteit’ duurt zelfs tot 6.55. Helaas gaat de maan boven ons land al eerder onder, zodat onder de streep slechts die kortere kijktijd resteert.

Geen bril nodig

Dat de maan tijdens een verduistering nog wel zichtbaar is, komt omdat licht haar oppervlak blijft bereiken. Dat licht baant zich echter een weg naar het maanoppervlak via de dampkring van de aarde. En licht dat een lange route door die dampkring aflegt, kleurt rood. Hetzelfde effect zie je bij de ondergaande zon. Het is dus de aarde die de maan rood schildert, niet de maan zélf die van kleur verschiet.

Wie de eclips wil bekijken, heeft daarvoor geen beschermende brillen of speciale apparatuur nodig. De eigen ogen – of een verrekijker voor wie wat meer detail wil zien – zijn voldoende. Wie deze kans mist, moet een paar jaar wachten op de volgende totale maansverduistering. Op 7 september 2025 is er weer een te zien, al is ook dan de maan niet geheel op zijn route door de aardschaduw te volgen. De eerstvolgende onafgekapte verduistering, die van begin tot eind boven Nederland is te zien, is pas op 20 december 2029.