Volkskrantredacteur Maartje Bakker wint internationale prijs voor wetenschapsjournalistiek

Het proefdiercentrum in Rijswijk, waar resusapen werden ingezet voor onderzoek naar een nieuw coronavaccin. Beeld Henk Wildschut

Wetenschapsredacteur Maartje Bakker volgde maandenlang het wel en wee van Chips en Dip, twee resusapen in het Biomedical Primate Research Center in Rijswijk. De apen kregen een experimenteel coronavaccin en Bakker bracht minutieus in beeld hoe zo’n onderzoek verloopt, wat dit voor de dieren betekent, en wat de dilemma’s zijn van de betrokken wetenschappers, ethici, verzorgers en ook critici van proefdieronderzoek.

Bakker won met haar verhaal de zilveren medaille in de categorie ‘diepgravende verhalen’. Het goud in die categorie ging naar een verhaal in New York Times Magazines over onderzoek naar extreme stormen in Argentinië. De prijzen, die al sinds 1945 bestaan, worden uitgereikt door de American Association for the Advancement of Science, die onder meer het wetenschappelijke tijdschrift Science uitgeeft.

Maartje Bakker in Madrid. Tot 2021 was zij correspondent in Spanje. Beeld Pauline Niks

De jury prijst onder meer de diepgang en nuance in de reportage over de twee resusapen. ‘Maartje Bakker schreef een verhaal dat zo dichtbij de werkelijkheid komt als je maar kunt hopen, met respect voor de apen en hun verzorgers, zonder het werk te romantiseren of weg te kijken van ethische dilemma's.’

Een ander jurylid schrijft over de reportage van Bakker: ‘Ik was diep onder de indruk over hoe ze een neutraal verhaal kan vertellen over een controversieel onderwerp als proefdieronderzoek dat toch hartverscheurend is om te lezen.’

Bakker zelf ziet de prijs als een ‘erkenning voor diepgravend onderzoek en slow journalism’. Tevens is ze de onderzoekers in het primatencentrum in Rijswijk dankbaar dat ze ‘zo dapper waren om me toegang te geven tot hun wereld’.

Henk Wildschut maakte foto's en video's bij het verhaal. Zijn beeldverslag over de impact van de coronapandemie in Nederland is nog tot en met 16 januari te zien in het Rijksmuseum.

Lees hier de online special: Voor elk coronavaccin worden proefapen gebruikt Zoals Chips en Dip. Wat maken zij mee?