Volkskrant presenteert nieuwe podcast over het klimaat

Hoe hoog gaat de zee worden als we niet ingrijpen? Hoe veranderde het klimaat van de aarde in het verre verleden, en wat waren toen de gevolgen? Deze en vele andere vragen komen aan bod.

In de eerste aflevering spreken we Geert Jan van Oldenborgh, klimaatonderzoeker bij het KNMI en expert in hoe klimaatverandering leidt tot meer extreem weer. Volgens het Amerikaanse tijdschrift Time is hij bovendien een van de 100 meest invloedrijke burgers van het moment. ‘Ik heb een hekel aan mensen die zeggen dat alles door klimaatverandering komt’, aldus de Jaap van Dissel van het klimaat.

