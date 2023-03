Volkskrant-journalist wint prijs voor artikelen over zeldzame ziektes

Shivan Hassan vluchtte met zijn familie uit Irak om een behandeling te zoeken voor zijn zeldzame huidaandoening. Beeld Sabine Rovers

De prijs is in het leven geroepen door de VSOP, de patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische aandoeningen. De Visser kreeg de prijs – een bronzen beeld van een engel – dinsdagavond uitgereikt in het gebouw van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam.

In Nederland heeft naar schatting 6 tot 8 procent van de bevolking een zeldzame aandoening. Het gaat om aandoeningen die bij minder dan één op de tweeduizend personen voorkomen. ‘Patiënten met zeldzame aandoeningen doorlopen vaak een jarenlange zoektocht naar een diagnose’, schrijft de patiëntenvereniging. ‘Gedurende die tijd voelen ze zich vaak onvoldoende serieus genomen door hun behandelaars, die meestal uitgaan van de gemiddelde patiënt.’

De jury roemt onder meer dat De Visser in haar producties zowel oog heeft voor wat het leven met een zeldzame aandoening voor patiënten en hun naasten betekent, als voor wat wetenschappelijk onderzoek en biomedische innovaties kunnen betekenen. Ze doet dit bovendien ‘zonder valse verwachtingen te wekken’.

Epidermolysis bullosa

De Visser schreef het afgelopen jaar onder andere over Shivan Hassan, die begin jaren negentig met zijn familie uit Irak naar Nederland vluchtte, op zoek naar een medische behandeling voor een zeldzame huidaandoening. De huid is daarbij zo dun dat wonden en blaren ontstaan. Nieuwe gentherapie kan hopelijk verlichting geven.

Ook noemt de jury het verhaal van Arwen, een jongen van 1 jaar die na crowdfunding het duurste medicijn ter wereld kon ontvangen voor zijn zeldzame spierziekte. Hij overleed met 3 jaar, maar toch koesteren zijn naasten hoe hij opknapte na de behandeling. ‘Hij is veel te vroeg overleden, maar in die anderhalf jaar extra heeft hij zich kunnen ontwikkelen tot een kind met een persoonlijkheid’, zei zijn moeder in de Volkskrant. ‘Hij heeft leren praten, we konden met hem communiceren, er kwamen vriendjes langs, we stonden op het punt om bij de peuterspeelzaal van het revalidatiecentrum te gaan kijken. We hebben herinneringen aan hem die we anders nooit hadden gehad. Hij heeft ons geleerd om te leven met de seizoenen, hij genoot zo van de natuur.’

Patiënten, naasten en zorgverleners

Zowel patiënten (of hun naasten), zorgverleners als journalisten kunnen de Zeldzame Engel Award winnen. In de categorie media wonnen eerder onder meer de tv-programma’s het Je zal het Maar hebben (BNN-Vara) en Diagnose Gezocht (RTL). Eerdere zorgverleners die de prijs ontvingen zijn onder andere Suzanne Pasmans, kinderdermatoloog bij het Radboud UMC, en fysiotherapeut Piet de Kleijn, gespecialiseerd in de bloedstollingsziekte hemofilie. In de categorie ‘patiënt en naasten’ ging de prijs eerder onder andere naar Mieke van Leeuwen, die als medewerker en vrijwilliger ruim veertig jaar actief is bij patiëntenorganisaties voor mensen met zeer zeldzame syndromen en een verstandelijke beperking.