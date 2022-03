Volkskrant-artikel over proefapen uitgeroepen tot beste wetenschapsjournalistiek van het jaar

Apenonderzoekscentrum BPRC in Rijswijk. Beeld Henk Wildschut / de Volkskrant

Voor dit verhaal volgden wetenschapsredacteur Maartje Bakker en fotograaf Henk Wildschut gedurende lange tijd Chips en Dip, twee resusapen die een experimenteel coronavaccin kregen toegediend in het apenonderzoekscentrum BPRC. Fotoredacteur Gabriel Eisenmeier en Io Cooman maakten de online special.

Uit het juryrapport: ‘Met kennis van zaken en oog voor detail confronteert Bakker de lezer impliciet en expliciet met een serie dilemma’s. Kan de maatschappij goed functioneren zonder op proefdieren geteste vaccins? Hoeveel apenlevens mag je opofferen voor een mogelijk vaccin? En moet de Nederlandse politiek proefdieronderzoek verbieden, als dat er alleen maar toe leidt dat dezelfde proeven alsnog in het buitenland worden gedaan – onder slechtere omstandigheden?’

Urgent thema

Bakker doet verslag van wat de dieren meemaken, tot aan hun dood. Daarbij spreekt ze met verzorgers, wetenschappers en ethici over hun dilemma's en overwegingen. Door dit ‘genuanceerd en betrokken’ te doen, levert Bakker volgens de jury een waardevolle bijdrage aan de maatschappelijke discussie over dit urgente thema. ‘Zonder te oordelen wijst ze ons op onze verantwoordelijkheid: als we als maatschappij kiezen voor proefdieren, dan moeten we de realiteit van dit type onderzoek onder ogen zien.’

De VWN gaf Bakker een kunstwerk, de zogeheten Gouden Beitel, en zal het prijswinnende artikel nu voordragen voor de titel European Science Writer of the Year. Eerder viel Bakker al in de prijzen bij de Kavli Science Journalism Awards-competitie van de American Association for the Advancement of Science (AAS), een grote internationale competitie voor wetenschapsjournalisten met inzendingen uit 47 landen. Fotograaf Henk Wildschut exposeerde de foto's uit het proefdiercentrum in het Rijksmuseum en won er recent een Zilveren Camera mee.

De tweede prijs van de VWN-publicatieprijs ging naar Martin Enserink, die voor Science zijn eigen deelname aan een experimenteel coronavaccin optekende.