Volgens reanimatie-app Hartslagnu telt elke minuut, maar de app lijkt niet ontworpen om snel te kunnen helpen

Pieter Jouke: ‘Wil je ajb de hartslagnu app eens behandelen? Kun je als burgerhulpverlener mee opgeroepen worden om mensen te reanimeren. Ben deze week twee keer uitgerukt en twee keer werd ik als auto genavigeerd terwijl ik rende. Plus, ik werd naar een AED, zo’n reanimatieapparaat, genavigeerd, terwijl we die al hadden. Ik wilde op tijd bij het slachtoffer zijn. Dit kostte letterlijk minuten. Ik ben ZOOO opgefokt nu.’

Jasper: ‘Ik duik hier in, heb ik misschien wel jou bij nodig.’

PJ: ‘Dat is goed, laat maar weten!’

Jasper: ‘Oké, als ik kijk naar de reviews zijn er wel meer mensen ontevreden over de app. Sommigen geven aan dat ze eerst naar een AED worden geleid, maar dat je vervolgens zelf handmatig het adres van de reanimatielocatie in moet voeren. Apart. Alleen, ik kan dat allemaal niet zelf zien, want ik moet een account aanmaken om in de app te komen en daar heb je een reanimatiediploma voor nodig. Dat heb ik niet. Weet jij nog hoe dat ging met die reanimatie, of het klopt van die adressen invoeren en of je misschien kunt kiezen voor te voet of per auto?’

- Beeld -

PJ: ‘Mogelijk wel, maar dat weet ik echt niet meer. Je krijgt een bericht en dan moet je snel reageren. Eigenlijk zou je proefalarmen moeten kunnen afspelen zodat je met de navigatie leert werken.’

Jasper: ‘Wacht even: je meldt je dus aan en vervolgens heb je geen idee wat er gaat gebeuren als je iemand moet gaan reanimeren?’

PJ: ‘Yep.’

Jasper: ‘Yayks, dat is niet oké. Wel een goeie suggestie, dat je zou moeten kunnen oefenen. Dan weet je wat de stappen zijn, welke instructies je krijgt en welke keuzes je moet maken.’

PJ: ‘Ja, want op het moment zelf heb je een enorme adrenalinerush en dan krijg je een soort kokervisie.’

Jasper: ‘Precies. We zouden de interface voor dat moment eigenlijk echt nog moeten bekijken. Zal ik anders bij jou om de hoek doen alsof ik een hartaanval heb?’

PJ: ‘Haha, alleen als ik dan ook echt je hart mag opstarten met elektroschokken.’

Jasper: ‘Misschien toch maar wat anders verzinnen. Die app is technisch gezien knap gemaakt, met datakoppelingen en zo, maar ze lijken de menselijke kant te zijn vergeten. Hoe je mensen in zo’n enorme stresssituatie de juiste informatie geeft en keuzes laat maken. Zou kunnen met een heel duidelijke, stressbestendige interface, mensen laten aangeven of ze zelf al een AED hebben of niet, ze beter naar het juiste adres te leiden en door gebruikers te laten oefenen. Hartslagnu zegt op hun eigen website dat als elke minuut telt, snelle hulp van levensbelang is, maar zo lijkt die app niet echt ontworpen. Zou jammer zijn als mensen daardoor afhaken.’

PJ: ‘Ja, of doodgaan. Maar dat is ook een soort afhaken.’

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk