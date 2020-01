Volgens Chinees onderzoek bracht een slang het Wuhanvirus over (maar niemand die het gelooft)

Mondkapjes in een winkelcentrum in Wuhan. Beeld AFP

Het coronavirus, verwant aan het virus dat in 2002-2003 de longziekte sars veroorzaakte, zou genetische overeenkomsten hebben met vleermuisvirussen, maar ook met slangenvirussen, stelt een Chinees team in een razendsnel gepubliceerd artikel in vakblad Journal of Medical Virology. Dat kan betekenen dat een vleermuis het virus heeft overgedragen op een slang, waarna de slang het virus weer doorgaf aan de mens, vermoedelijk op de inmiddels beruchte vismarkt van Wuhan waar de eerste ziektegevallen opdoken. Daar werden immers ook slangen verhandeld.

Maar Nederlandse wetenschappers zijn kritisch. ‘Je verwacht van zo’n virus dat het eerder overgaat van een zoogdier op de mens, dan van een reptiel’, zegt moleculair viroloog Raoul de Groot (Universiteit Utrecht). ‘Dat een coronavirus zoiets doet, heb ik nog niet eerder gezien.’

‘Ik heb flinke twijfels’, zegt ook hoogleraar moleculaire virologie Eric Snijder (LUMC). Zo zouden er in het erfelijk materiaal van het virus, het rna, duidelijkere breuken zichtbaar moeten zijn als er opeens een stuk slangenvirus tussenin was gekomen, stelt hij. Het rna vertoont wel tekenen van verandering, zegt De Groot, maar vooral tussen vleermuizenvirussen.

De Britse viroloog David Robertson van de Universiteit van Glasgow is net zo stellig. Op een technische discussiesite voor wetenschappers wijst hij erop dat het nieuwe virus in een familiestamboom ‘wel clustert met vleermuizenvirussen maar niet met slangen. Er is dus geen bewijs dat slangen ermee te maken hebben’, noteert hij, terwijl het slangennieuws de wereld rondgaat.