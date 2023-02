Vogelliefhebbers willen vogels beschermen tegen ‘foute’ namen van hun ontdekkers

Townsends zanger. Beeld Getty Images/iStockphoto

De vogels zijn vernoemd naar hun ontdekkers, en dat waren niet zelden mannen uit de tijd van het kolonialisme, met een racistisch verleden. De groep vogelliefhebbers, Bird Names for Birds (3.300 volgers op Twitter, 4.250 op Instagram), voert actie om de vogels te bevrijden van de namen van hun ‘foute’ ontdekkers. Op de website plaatsen de vogelaars biografieën van tientallen natuuronderzoekers naar wie een of meer vogels zijn genoemd. Ze deugen geen van allen.

Zo heeft de Townsend’s warbler (Setophaga townsendi), een klein geelgroen zangvogeltje dat doet denken aan ‘onze’ sijs en gele kwikstaart, zijn naam te danken aan zijn ontdekker, John Kirk Townsend (1809 - 1851). De ontdekkingsreiziger was een schedelmeter die er blijkens zijn memoires niet voor terugdeinsde om zonder toestemming in graven van oorspronkelijke bewoners van Amerika schedels van overledenen op te diepen.

Ook de dennengors

Ook de Bachman’s sparrow (Peucaea aestivalis, in het Nederlands wel vertaald met Dennengors) moet eraan geloven: de eerwaarde dominee mag dan een voorstander zijn geweest van de eenheid van de mensheid, ‘hij was zelf slaveneigenaar en vond het geen probleem om medemensen in slavernij te houden’, schrijft de actiegroep.

Bird Names for Birds ontstond twee jaar geleden. Aanleiding was een incident in Central Park in New York, waarbij een witte vrouw in paniek de politie belde nadat een zwarte vogelaar haar had aangesproken op haar loslopende hond waar dat verboden was. De vrouw beschuldigde de man valselijk van bedreiging.

Sindsdien woedt onder Amerikaanse vogelaars felle discussie over racisme in de wereld van vogelaars. Zo kwam ook de naam van de grootste vogelbeschermingsorganisatie, de National Audubon Society, onder vuur te liggen, omdat naamgever en natuuronderzoeker John James Audubon (1785 – 1851) slavendrijver bleek.

Uiterlijke kenmerken

De strijd gaat door. Wie iets over natuurontdekkers wil weten, moet het maar op internet opzoeken, vinden de voorstanders van naamsverandering. ‘Een vogel heeft me nooit een geschiedenisles geleerd’, zei mede-oprichter Jordan Rutter, onlangs in het blad van de Audubon Society. In plaats van de huidige ‘denigrerende’ namen zouden vogels simpelweg moeten worden vernoemd naar hun uiterlijke kenmerken.

De American Ornithological Society (AOS) heeft nu een English Bird Names Committee gevormd die zich gaat buigen over de namen.

Nieuw is de ophef rond vogelnamen niet. In 2013 schrapte Noorwegen al de vogelnaam Kafferseglare (‘Kafferzeeman’) omdat ‘kaffer’ in het Zuid-Afrikaans geldt als racistische term voor zwarten.

Twee jaar later publiceerde de Zweedse vereniging voor vogelkunde een lijst met 10.709 vogelnamen. Daarin werd de ‘Negervink’ herdoopt tot ‘zwarte vink’ en de ‘Zigeunervogel’ werd Hoatzin, oftewel ‘Tropische fazant’. Nederlandse soortnamen lijken weinig vatbaar voor dergelijke discussie. Tenzij de zwartkop van zich laat horen.