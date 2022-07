‘Vluchtelingen blijven gemiddeld 17 jaar in een vluchtelingenkamp.’ Dat getal bleef weken in mijn hoofd zitten

Soms zit een getal wekenlang in mijn hoofd. Toen Thea Hilhorst in juni de Spinozapremie kreeg voor haar onderzoek naar humanitaire hulp, kopte de Volkskrant: ‘Een conflict duurt zelden kort: vluchtelingen blijven gemiddeld zeventien jaar in vluchtelingenkampen.’

Zeventien jaar. Zeventien. Ik dacht eraan toen ik hoorde over de Nederlandse crisisnoodopvang waarbij vluchtelingen elke twee weken naar een andere plek moeten. Het getal zong in mijn hoofd bij de groep-8-musical van mijn zoon: zeventien jaar, dat was het hele leven van de kinderen die daar stonden, plus nog eens een jaar of vijf. Ik dacht aan die zeventien jaar toen deze week in de krant stond dat bijna zeven miljoen mensen gevlucht zijn uit Oekraïne en dat er nog eens ruim zeven miljoen personen binnenlands ontheemd zijn.

Ik besloot om meer op te zoeken over die zeventien jaar, toen ik tijdens een college uitlegde dat het bij gemiddelden altijd goed is om te kijken naar de verdeling van de hele groep. Wat betekent dat gemiddelde van zeventien jaar? Zitten de meeste mensen rond het gemiddelde? Is er voor iedereen die één jaar op de vlucht is ook iemand voor wie het 33 jaar duurt? Of zitten de meeste mensen veel korter in een vluchtelingenkamp en zijn er extreme uitschieters naar boven die het gemiddelde omhoogtrekken?

Die gemiddeld zeventien jaar komt uit een rapport van de Verenigde Naties uit 2004. In een blog uit 2019 waarschuwt Xavier Devictor van de Wereldbank dat je voorzichtig moet zijn met dit soort gemiddelden. Die zeventien jaar blijken, zoals zo vaak, heel precies gedefinieerd. Het blijkt niet te gaan om hoelang vluchtelingen in een kamp leven, omdat veel vluchtelingen buiten zulke kampen wonen. Daarbij werden in dit gemiddelde alleen situaties meegenomen die langer dan vijf jaar duurden.

Bovendien komt het cijfer niet van individuele vluchtelingen, maar van situaties, oftewel van conflicten die tot grote vluchtelingenstromen leiden. Als voorbeeld noemt hij Somalische vluchtelingen in Kenia. Die grote stroom vluchtelingen begon in 1993 en op het moment van het artikel in 2019 ging het om 252.200 vluchtelingen. Maar je kunt niet concluderen dat die 252.200 mensen toen allemaal al 26 jaar verdreven waren uit hun eigen land.

Vervolgens laat Devictor zien hoe hij eind 2018 samen met zijn collega Quy-Toan Do nieuwe schattingen maakte van hoelang vluchtelingen gemiddeld verdreven zijn. Hij laat zien dat er grote verschillen zijn: voor Afghaanse vluchtelingen was het op dat moment tussen de 35 en 40 jaar. Soedanese vluchtelingen zaten op ongeveer 17 jaar, maar er waren ook heel veel recente vluchtelingen uit Syrië. In totaal was de helft van alle vluchtelingen minder dan vijf jaar ontheemd, het gemiddelde lag op iets meer dan tien jaar. Overigens benadrukt Devictor dat een daling van dit gemiddelde volkomen tegen-intuïtief géén goed nieuws is: dat betekent namelijk meestal dat er een grote instroom van nieuwe vluchtelingen is bijgekomen.

Dit alles weet Thea Hilhorst als expert ongetwijfeld. Maar ik snap wel waarom ze die zeventien jaar noemde, die blijft namelijk meer in je hoofd zitten dan de ingewikkeldere cijfers met alle nuances erbij. En de hoofdboodschap is hetzelfde: ‘Een conflict duurt zelden kort.’