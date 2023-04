Vinkjesschaamte op Twitter: niemand wil die sukkel zijn die betaalt voor zijn privilege

Je betaalt een maandbedrag voor een zogenoemde premiumdienst, en vervolgens ben je het lachertje van het dorpsplein. Dit is zo’n beetje wat er nu aan de hand is met het vermaledijde blauwe vinkje van Twitter. Elon Musk verandert per week verschillende keren van strategie, dus we kunnen ons voorstellen dat u niet op het netvlies heeft wat nu de status van die vinkjes is.

Daarom eerst nog even een korte recapitulatie: jarenlang was het blauwe vinkje gratis voor beroemdheden of media die daarmee konden aangeven dat hun account echt was. Daarna kwam Musk met het plan dat Twitter-gebruikers moesten betalen voor dit blauwe vinkje. Dit werd diverse keren uitgesteld en teruggedraaid nadat de introductie in chaos was ontaard, maar inmiddels is het zover.

Wat wil zo’n vinkje nu zeggen? Eigenlijk alleen dat iemand bereid is de portemonnee te trekken, in ruil voor de belofte van Musk dat de berichten van de blauwe vinkjes prominenter zichtbaar zijn in de timelines van twitteraars, plus nog een paar andere marginale voordelen. Het oorspronkelijke idee van het vinkje (het voorkomen van valse profielen) is in ieder geval losgelaten.

Heb ik in een vlaag van paniek, omdat ik de tweestapsverificatie niet snapte zo’n dom vinkje aangeschaft? Ja.



Ben ik daarmee de antivaxxer van 2023? Blijkbaar.



De babbelbox vraagt zich dan ook af, van welke impulsaankoop heb jij spijt? — Stylistoloog van de Sterren (@momofsaul) 23 april 2023

Daar kun je van alles van vinden, maar het is in ieder geval duidelijk. Toch? Nou nee. Het blijkt allemaal toch weer wat anders te liggen. Accounts met meer dan één miljoen volgers krijgen toch weer wel een vinkje, zonder dat ze ervoor hoeven te betalen. Voor media heeft Twitter ondertussen gouden vinkjes bedacht. Zo hebben The New York Times, BBC News en The Washington Post zo’n gouden vinkje. Onder andere het Nederlandse Nu.nl en het Duitse Bild moeten het dan weer doen met een blauw vinkje. Waarom is onduidelijk.

Ook diverse (bekende) individuen met veel volgers hebben van Musk persoonlijk een blauw vinkje gekregen, alhoewel Twitter Blue door Twitter nog steeds wordt aangeduid als het ‘premiumabonnement’ waarvoor belangstellenden 8 dollar per maand moeten betalen. Maar sommigen dus niet. Dat leidt allemaal, behalve tot verwarring, ook tot gênante taferelen. Zo hengelde acteur Charlie Sheen openlijk bij Musk naar een gratis blauw vinkje. Hij is niet de enige.

dear @elonmusk

i’m sorry your fancy rocket

exploded in spectacular fashion. I’m certain you’ll build an even bigger and more explody one.



now,

may i please have my

blue check back?

it would mean a lot to me.



thank you in advance,

sincerely - c sheen — Charlie Sheen (@charliesheen) 22 april 2023

Stephen King kreeg ongevraagd ook zijn vinkje van Musk, maar de bestsellerauteur zit daar juist weer niet op te wachten. ‘Ik heb me nooit geabonneerd op Twitter Blue’, klaagde King. Om daarna te suggereren dat Musk het vinkje maar beter kan doneren aan een goed doel.

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) 20 april 2023

Er lijkt een soort vinkjesschaamte te ontstaan: niemand wil die sukkel zijn die betaalt voor zijn privilege. Tegelijk zien niet-vinkers er ook wel het voordeel van in: ‘Vroeger moest je door iemands timeline scrollen om te zien of je ’m preventief moest blocken, nu zie je het gewoon aan het blauwe vinkje.’ Je kon erop wachten: inmiddels is er gereedschap beschikbaar waarmee blauwe vinkjes automatisch kunnen worden genegeerd. Waarmee Twitter Blue precies het tegenovergestelde bereikt van wat de bedoeling was.

Geen wonder dat geen hond tot nu toe de portemonnee trekt.