Vijftig jaar geleden waren de boeren ook boos: wie huidige problemen wil oplossen, kan leren van de geschiedenis

Ook een halve eeuw geleden waren boeren razend over plannen om hun bedrijven te veranderen – al ging het toen juist om schaalvergroting. Wat valt er te leren van de protesten van toen (en die van mijnwerkers)?

Boze demonstranten gooiden straatstenen naar de politie, staken banden lek van geparkeerde auto’s en vernielden etalageruiten. Het was 23 maart 1971 en ongeveer honderdduizend boeren waren naar Brussel gekomen om te laten zien hoe kwaad ze waren over het landbouwbeleid van de Europese Economische Gemeenschap (EEG), de voorloper van de EU. Ze kwamen uit België en uit de rest van Europa. Naar schatting waren er duizend Nederlanders bij. En boeren die Brussel te ver vonden, protesteerden in eigen land, bijvoorbeeld door met tractoren wegen te blokkeren.

Vooral in Brussel liep het uit de hand. Er vielen zo’n 150 gewonden en een boer kreeg een traangasgranaat van de politie tegen zijn gezicht. Hij stierf.

De boeren van een halve eeuw geleden protesteerden tegen veranderingen die omgekeerd waren aan de stikstofmaatregelen waartegen hun collega’s zich nu verzetten: toen ging het om plannen om bedrijven groter te maken, terwijl boeren nu moeten inkrimpen. Toch vallen er uit hun rebellie lessen te leren voor politici en boeren van nu.

In de jaren rond 1971 werkte Europa aan landbouwhervormingen die moesten voorkomen dat burgers ooit nog honger zouden krijgen, zoals dat in de Tweede Wereldoorlog was gebeurd. Om iedereen te kunnen voeden, moesten boeren efficiënter en moderner gaan werken, vonden beleidsmakers. Dat betekende vooral: schaalvergroting en specialisatie. Geen kleine boerderijen meer, met wat akkerbouw, een paar koeien en wat kippen, maar flinke bedrijven met één specialisme. Koeien bijvoorbeeld, of varkens of kippen.

De grote man achter deze manier van denken was Sicco Mansholt, die eerst als Nederlandse landbouwminister het boerenbestaan had opgeschud en inmiddels commissaris was bij de EEG. Hij wilde Europese boeren gezamenlijk laten moderniseren om te garanderen dat er altijd voldoende voedsel zou zijn. De EEG zou dan minimumprijzen garanderen. Zo legde hij de basis voor de Europese landbouwpolitiek zoals die in grote lijnen nog steeds bestaat.

Ongeveer honderdduizend boeren protesteren in Brussel tegen het landbouwbeleid van de Europese Economische Gemeenschap, maart 1971. Beeld Getty

De boeren die in maart 1971 naar Brussel trokken, waren het daar dus niet mee eens. Een van hun klachten was dat kleine boeren hun bedrijf zouden moeten opgeven. Zij pasten niet in het schaalvergrotingsplan en bovendien zag Mansholt aankomen dat er met alle toekomstige efficiëntie ook overschotten konden ontstaan. Om dat te voorkomen zou de totale hoeveelheid landbouwgrond worden ingeperkt. En daarom moesten kleine boeren stoppen.

Daarnaast vonden boeren dat de prijzen die de EEG garandeerde veel te laag waren. Zo konden ze hun hoofd niet boven water houden. En dat lieten ze in Brussel horen. ‘Hitler roeide de Joden uit, Mansholt de boeren’, vond een spandoekmaker. Ook de vergelijking van boeren met Joden in nazitijd is dus allesbehalve nieuw.

Wat te doen als actievoerders zo kwaad zijn? Twee historici geven drie lessen.

Les 1: Dé boer heeft nooit bestaan

Wie krantenartikelen uit 1971 leest, krijgt al snel het idee dat alle boeren gekant waren tegen schaalvergroting. Maar dat was niet het geval, zegt Liesbeth van de Grift, hoogleraar internationale geschiedenis in relatie tot het milieu aan de Universiteit Utrecht. ‘Volgens mij is er niets zo divers als de landbouwsector’, zegt ze. Dat gold ook voor de jaren van het protest tegen Mansholts schaalvergroting: ‘Er waren grote verschillen tussen land- en tuinbouw en veeteeltbedrijven en tussen groot- en kleinbedrijf. Die twee laatste groepen hadden uiteenlopende belangen.’

De onenigheid onder boeren bleek duidelijk tijdens een actie in augustus 1974, in het Utrechtse stadion Galgenwaard. Daar eisten dertigduizend boeren samen betere verdiensten. Maar een deel wilde daarvoor meer overheidsbemoeienis, terwijl anderen voorstander waren van zelfregulering. Dat botste. Een van de sprekers die dag was Gérard Mertens, voorzitter van de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond, en tegenstander van veel overheidsbemoeienis. Zodra hij iets probeerde te zeggen, begon een deel van het publiek zo hard ‘boe’ te roepen dat hij onverstaanbaar werd.

Twintig jaar lang was Mertens boerenvertegenwoordiger geweest en had hij veel overlegd met overheden. Maar in 1974 vond een deel van de boeren hem ouderwets: ‘In Utrecht werd geroepen dat hij niet meer wist wat het inhield om in de jaren zeventig boer te zijn’, zegt Van de Grift. Vergeleken met Mertens’ jonge jaren was het boerenbedrijf zo sterk veranderd dat zijn manier van denken voor een deel van de boeren achterhaald was.

Spreekbuizen, zoals Mertens, vertegenwoordigen dus lang niet altijd de hele groep, stelt Van de Grift. Het is zaak om dat in de gaten te houden: ‘Politici praten graag met belangenbehartigers om draagvlak te creëren voor beleid. Maar dan moeten ze dus wel nadenken namens wie de belangenbehartigers precies spreken. Wie het meeste geluid maakt, vertegenwoordigt niet noodzakelijk de meeste mensen.’

Les 2: Verandering is mogelijk, met een goed verhaal

Het boegeroep uit 1974 maakt nog iets duidelijk: het denken van ‘de boeren’ is niet in beton gegoten. De tegenstanders van Mertens stamden voor een belangrijk deel uit een jongere generatie. Oudere boeren stamden uit een tijd dat er nog veel kleine bedrijven bestonden, maar hun jongere collega’s waren opgegroeid met het idee dat schaalvergroting de toekomst was. Zij keken fundamenteel anders naar het boerenbestaan.

Dus zegt Van de Grift: ‘De geschiedenis laat zien dat transities mogelijk zijn. Maar ze kunnen wel heel ingrijpend zijn voor individuen. Daarom heb je een goed verhaal nodig en een langetermijnplan.’

In de naoorlogse decennia was dat verhaal: ‘Er moet altijd voldoende voedsel zijn’. Daar valt weinig tegenin te brengen en hoewel de situatie sterk veranderd is – Nederland produceert nu grotendeels voor de export – gebruiken boeren het ook nu nog als argument: zonder boeren geen eten.

Inmiddels weten we allang dat intensieve veehouderij grote schade toebrengt aan bodem en lucht: ‘Al onder Gerrit Braks, de landbouwminister van 1982 tot 1986, werd er gepraat over het probleem van overbemesting en verzuring. Maar er is nooit een echt politiek debat gevoerd over de vraag hoe we dat moeten oplossen en wie daarvoor de rekening moet betalen. Er is niet gewerkt aan een duidelijk verhaal over de lange termijn, terwijl dat nodig is om mensen mee te krijgen en verandering te bewerkstelligen.’

Les 3: Zelfs de langste acties zijn eindig

Met hun protesten uit de jaren zeventig kregen de boeren deels hun zin. Zo beloofde Europa kort na de Brusselse acties prijsverhogingen. Maar elders, in een ander land en een andere economische tak, moesten actievoerders zonder succes opgeven.

Vroeg in de jaren tachtig vond de Britse regering onder leiding van Margaret Thatcher dat het tijd was om veel van de kolenmijnen in het land te sluiten. Die brachten onvoldoende geld op en daarom moesten ze dicht, tot woede van de mannen – bijna allemaal mannen – die er hun geld verdienden. In maart 1984 begonnen zij met stakingen en acties die een jaar zouden duren en die zes levens zouden kosten.

Britse mijnwerkers botsen met de politie tijdens protesten tegen de sluiting van de kolenmijnen in Woolley in de vroege jaren tachtig. Beeld Getty

Robert Gildea, emeritus hoogleraar moderne geschiedenis in Oxford, onderzoekt de stakingen: ‘In andere Europese landen waren ook mijnen gesloten, maar daar hadden overheden iets gedaan aan alternatieven voor mijnwerkers. Bijvoorbeeld door opleidingen aan te bieden, zodat ontslagen werknemers kans hadden op andere banen. Maar de regering-Thatcher deed dat niet. En ze was ook vastbesloten om protesten van vakbonden te weerstaan.’ Zo ontstond een langdurige strijd met veel geweld, vooral ook van de kant van de politie. Een dieptepunt was de ‘Battle of Orgreave’ op 18 juni 1984. Daar, in South Yorkshire, sloegen duizenden politieagenten hard in op duizenden stakers. Onverantwoord en buitensporig hard, is het breed gedeelde oordeel achteraf.

De mijnwerkers hadden een belangrijke troef, legt Gildea uit, die maakte dat stakers een lange adem hadden. Dat was hun collectieve aanpak: ‘Toen de stakingen begonnen, kwamen er al snel veel steungroepen, vaak geleid door mijnwerkersvrouwen. Die zamelden bijvoorbeeld geld in om de gezinnen van stakers te onderhouden, want die kregen geen loon. Dankzij die steun en onderlinge hulp konden ze het lang volhouden.’

Maar de onderlinge steun had zijn grenzen, want net als de boeren waren de mijnwerkers verdeeld. ‘Niet alle mijnen werden met sluiting bedreigd’, zegt Gildea. ‘In sommige streken lag nog veel makkelijk te winnen kolen, en daar waren mijnen nog rendabel. De mannen die er werkten, hoefden zich nog geen zorgen te maken over hun inkomsten. Dus niet alle mijnwerkers waren geneigd om te staken.’

Een ‘spijkerval’ die werd gevonden tijdens de Britse mijnwerkersstakingen in Westoe Colliery in 1984. Beeld Getty

Bestuurders maakten gebruik van die verdeeldheid door werkwillige mannen te sturen naar mijnen waar wel werd gestaakt: ‘In elke mijnbouwput probeerden ze er een paar aan het werk te krijgen, om zo het moreel van de stakers te breken.’

Die aanpak had effect, vooral tegen de winter. Ondanks de financiële steun kwamen veel stakers financieel heel krap te zitten. En ze kregen het koud, want normaal ontvingen ze kolen om hun huis warm te houden. Maar wie niet werkte, kreeg geen kolen. ‘In de loop van de winter gingen steeds meer mijnwerkers terug naar hun werk, waardoor het voor de anderen moeilijk werd de moed erin te houden.’ Zo bleven alleen de allerfanatieksten over en eindigden ook zij hun acties in maart 1985, zonder dat Thatcher haar plannen had hoeven bijstellen. De mijnsluitingen gingen door.