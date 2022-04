‘Vier zakjes zand zijn zinvoller dan screening op longkanker’

Twee weken geleden twitterde ik dat vier zakjes zand zinvoller zijn dan longkankerscreening en dat ik dat aan longchirurgen ging uitleggen. Die moeten straks die longkanker immers opereren. Prompt antwoordden mensen dat ze dat niet geloofden. Toch is het niet ingewikkeld om uit te leggen dat er belangrijkere dingen zijn dan bevolkingsonderzoeken.

Ik gebruikte mevrouw Water als voorbeeld. Ze was gevallen bij het aannemen van een postpakketje voor de buren. Bij het naar binnen gaan, struikelde ze over de drempel. Gelukkig brak ze deze keer niks. Ze is 74, maar ziet er tien jaar ouder uit. Toen ze in 2014 een CVA kreeg, had ze dertig jaar gerookt. Sindsdien loopt ze slecht en valt ze regelmatig. Haar voortuintje is net als de hele wijk verzakt, zodat de struikeldrempel zo’n 20 centimeter hoog geworden is. De woningbouwvereniging wil het stoepje niet verhogen.

Als ouderen vallen en hun heup breken, loopt het vaak slecht af: zes maanden na zo’n breuk is 41 procent van de broze ouderen (mager en boven de 80) dood, de helft van de overlevenden kan niet meer naar huis en slechts 39 procent kan buiten een wandelingetje maken. Voorkomen van vallen door vier zakjes zand onder een verzakt stoepje lijkt dus behoorlijk effectief. Er is alleen geen lobby voor stoepenzand.

Bij longkankerscreening ligt dat anders. Er was al een lobby voordat er harde cijfers over effectiviteit waren. Het gaat om CT-scans bij mensen die net als mevrouw Water lang en stevig roken of gerookt hebben. Die moet je opsporen, en omdat nergens staat wie er veel en lang rookt, moet je daar dus iets voor bedenken. In een onderzoek moesten Nederlandse onderzoekers 600 duizend vragenlijsten sturen om 15 duizend mensen op te sporen die wilden meedoen. De ene helft kreeg CT’s, de andere helft niet.

Tien jaar later waren er in beide groepen evenveel mensen dood: 13,9 versus 13,8 per duizend persoonsjaren. De longkankersterfte was wel minder: 2,5 versus 3,3 per duizend persoonsjaren. Dat vierden de onderzoekers als groot succes: 26 procent minder longkankersterfte, vele levens gered. Invoeren dat bevolkingsonderzoek. Dat zal er ook wel komen, want de lobby is supersterk. De baas van de Rotterdamse onderzoekers, de huidige minister van VWS, is immers een vurig pleitbezorger van bevolkingsonderzoeken: een paar weken na de eerste covidgolf in 2020 vond hij dat de opstart van bevolkingsonderzoeken prioriteit hebben. Geen woord over gebroken of zere heupen. Zo’n man ziet die verzakte stoepjes ook nooit.

Bevolkingsonderzoek verdringt echte zorg: huisartsen zien de afgelopen weken Oekraïense vrouwen die vanwege het net verstrekte bsn-nummer worden opgeroepen voor baarmoederhalskankerscreening. De gewone zorg is voor hen niet eens geregeld, laat staan traumazorg. Ook de Hartstichting belaagt tijdens haar collecteweek de overbelaste huisartsen, door de publieksoproep om met vage klachten naar de huisarts te gaan, om te screenen of je misschien hartfalen hebt.

Het blijft een plaag, die lobbyclubjes die effectieve zorg en echte preventie in de weg zitten. Steun dus alleen lobby’s voor stoepenzand, beter onderwijs en antirookbeleid. Die longchirurgen begrepen dat trouwens wel.

Joost Zaat is huisarts.