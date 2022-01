Viagra tegen corona? Juich niet te vroeg

Fans van hydrochloroquine en ivermectine kunnen hun hart ophalen. Aan de horizon doemt een nieuwe ‘wonderpil’ op tegen corona.

Het begon met een verhaal op Licolnite, een regionale Britse nieuwssite. Een 37-jarige verpleegkundige belandde op de intensive care na een corona-infectie. Haar situatie verslechterde dermate dat artsen haar in een coma brachten, maar ze had wel een handtekening gezet om mee te doen aan een proef met een experimenteel medicijn. Bijna vier weken later kreeg ze haar bewustzijn terug en ze is nu druk aan het revalideren. In de krant spreekt ze haar dank uit aan het zorgpersoneel en ook aan het middel dat ze kreeg… Viagra.

Fox News dook er gretig op. ‘Wie had gedacht dat Viagra ons zou redden uit de pandemie!’ riep presentator Tucker Carlson naar zijn miljoenen Amerikaanse kijkers, waarna hij de Fox-huisdokter interviewde over het wonder. Die begon over een studie in Chili, waaruit bleek dat covidpatiënten die Viagra kregen ‘niet aan de beademing hoefden en eerder uit het ziekenhuis werden ontslagen’.

Er zijn aanwijzingen dat Viagra kan helpen tegen corona, maar er is toch echt meer onderzoek nodig om daar conclusies over te trekken. Beeld ANP

Die Chileense studie bestaat echt en is voor iedereen te lezen in het wetenschappelijk tijdschrift Critical Care. Daar staat dan ook meteen de grote ‘maar’ die de televisie niet haalde: slechts twintig proefpersonen slikten Viagra, en twintig een placebo. Bovendien noteren de Chileense wetenschappers dat Viagra ‘geen significant effect’ had op de zuurstofwaarden in het bloed van de patiënten en dat hun studie een pilot betreft waarbij een oorzakelijk verband niet is aangetoond. Kortom, een typisch geval van niet te vroeg juichen en tuig eerst maar eens een groter onderzoek op voordat je ‘Wie had gedacht dat Viagra ons zou redden uit de pandemie!’ in de camera roept.

Het doet allemaal sterk denken aan eerdere hypes over hydrochloroquine, een antimalariamiddel, en ivermectine, een middel tegen parasieten, onder meer bij vee. Zou ook geweldig werken tegen corona, beweerden fanatieke hordes op social media op basis van wat labstudies. Vaak drapeerden ze er nog een complotsausje overheen: het ‘establishment’ zou die fantastische pillen bewust voor ons achter houden om ons aan de vaccins te krijgen.

In werkelijkheid testen wetenschappers aan de lopende band bestaande medicijnen om te kijken of ze ook iets uithalen tegen covid. En als iets veelbelovend lijkt, tuigen ze grote patiëntproeven op om de voor- en nadelen scherp te kunnen zien. Zo konden artsen de goedkope ontstekingsremmer dexamethason toevoegen aan hun arsenaal tegen ernstige covid. Hydrochloroquine en ivermectine vielen juist af omdat ze niks uithaalden. Of, zoals de gezondheidsautoriteit FDA concludeerde op Twitter over ivermectine: ‘You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y’all. Stop it.’

Betekent dit dat Viagra ook gedoemd is om te mislukken in de strijd tegen covid? Niet per se. Deze bloedvatverwijder helpt niet alleen bij erectiestoornissen, maar wordt ook ingezet bij hoge bloeddruk in de longvaten of bij slecht genezende wonden. Maar er zijn toch echt meer en grotere onderzoeken nodig om er iets zinnigs over te kunnen zeggen. Want op basis van één kleine studie de vlag uithangen, is net zoiets als de eindoverwinning uitroepen nadat je team na tien minuten spelen met 1 punt verschil voorstaat. Bij basketbal.