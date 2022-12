Verzetsmensen waren ook queer, van kleur, soms aan de drugs – en ze konden twijfelen, toont vernieuwd Verzetsmuseum

Het vernieuwde Verzetsmuseum Amsterdam laat het oude hokjesdenken rond verzetsdaden volledig los.

Wie wil begrijpen wat er in het vernieuwde Verzetsmuseum Amsterdam is veranderd, moet nog eens teruglezen hoe de vorige vaste tentoonstelling 23 jaar geleden bij de opening werd besproken in de Volkskrant: ‘Het museum wil duidelijk maken waarom het verzet in Nederland niet bijzonder veel voorstelde. Van de 140 duizend Joden in Nederland hebben 40 duizend de oorlog overleefd. Andere landen deden het beter.’

De oude tentoonstelling liet als verklaring de gezagsgetrouwheid van voor de oorlog zien en apathie veroorzaakt door angst. Ook moest de bezoeker zich nadrukkelijk afvragen wat hij zelf zou doen, aangespoord door de bekende dichtregels van Remco Campert die er op de grond waren geprojecteerd: ‘Jezelf een vraag stellen/ Daarmee begint verzet’.

De nieuwe opzet is minder eenduidig. Nu lopen we binnen onder intimiderende vlaggen met hakenkruizen. Vervolgens vertellen in donkere ruimtes honderd mensen in films, lichtbeelden en persoonlijke geschiedenissen zoveel verschillende verhalen dat het soms lijkt alsof alle nieuwe inzichten tegelijk het museum in zijn geduwd. De voornaamste: Nederland was niet het centrum van de wereld, de geschiedenis is niet alleen in handen van de doorsnee witte Nederlanders en ‘het’ verzet was niet zo duidelijk afgebakend als vaak is aangenomen.

Aandacht voor de roekeloze kant

Nu zijn ook verzetsmensen van kleur vertellers, zoals Surinamer Anton de Kom en de Arubaanse student Boy Ecury. De homoseksuele kunstenaar Willem Arondéus organiseerde met vrienden een van de voornaamste verzetsacties, de aanslag op het Amsterdamse bevolkingsregister, en deze keer krijgt hij een hoofdrol.

De ravage na de aanslag op het Amsterdamse Bevolkingsregister op 27 maart 1943, een van de voornaamste verzetsacties. Beeld ANP

Historicus Loe de Jong had nog strenge criteria voor ‘echt’ verzetswerk: je moest lid zijn van een groep en ‘actief’ tegenwerken. Het helpen en verzorgen van onderduikers telde niet echt. Dat heeft nog decennia na de oorlog invloed gehad, onder meer op de erkenning van verzetswerk door vrouwen. Nu wordt het oude hokjesdenken rond verzetsdaden volledig losgelaten. Collaborateurs konden ook verzet plegen. Joden waren niet alleen slachtoffer maar ook verzetsmensen. De beruchte Jodenjager Wim Henneicke en de verrader Anton van der Waals kregen een plaats in de tentoonstelling om te onderstrepen hoe gevaarlijk het onderduiken en verbergen van Joden was. En er is aandacht voor de roekeloze kant van de bewonderde gewapende verzetsgroepen, waar uitgeputte voormannen zoals Johannes Post zich op de been hielden met de drug pervitine, nu bekend als crystal meth.

Ook dwangarbeiders komen aan bod, zoals Marokkaanse krijgsgevangenen die in Nederland aan de Atlantikwall bouwden. De link met het verzet is hier niet geheel duidelijk: desgevraagd zegt directeur Liesbeth ter Horst dat het op aanraden van de educatieve dienst van het museum gebeurde, ‘die zeker weet dat het een nieuwe generatie jongeren sterker bij de oorlog zal betrekken’.

‘Duoverhalen’ vanuit het perspectief van bezetters en bevrijders

Ook is er ruimte voor de willekeur waar ondermijning van de rechtsstaat toe leidt, voor Nederlandse daders die bij de SS gingen en voor ‘duoverhalen’ vanuit het perspectief van bezetters en bevrijders. Dus kan Emil Rühl van de Sicherheitsdienst over verzetsvrouw Hannie Schaft verklaren: ‘Voor ons was ze een terroriste.’ Hier en daar dreigt de tentoonstelling zo een beetje op een drukke talkshowtafel te gaan lijken: voor je het weet is extreem-rechts ook maar een mening. Maar zover komt het toch niet, daarvoor is de balans te secuur afgewogen.

De Surinaamse schrijver Anton de Kom en de homoseksuele kunstenaar Willem Arondéus. Beiden hebben een grotere rol gekregen in het museum. Beeld Beeldbank WO2-NIOD

Er was wat ophef over de opmerking van Verzetsmuseum-directeur Liesbeth ter Horst, in Trouw, dat ze liever niet van verzetshelden spreken, omdat een held zelden alleen held is. Alleen gebruikte het museum het woord held in de vorige tentoonstelling óók al niet. Boeiender is hoe deze gedachte nu verder is uitgewerkt met veel meer oog voor onderbelichte verzetsmensen. Neem Herman Sterrenburg, een timmerman die tijdens klusjes voor de Duitsers hun posities vastlegde op nauwkeurige plattegronden, die door geheim agenten naar Engeland werden gebracht. Herman sprak er niet bepaald gewichtig over: ‘Ik twijfelde niet, maar als niemand me gevraagd had, dan was ik waarschijnlijk niet in het verzet gegaan.’

Van het ene op het andere moment kent niemand de regels meer

Zo’n genuanceerde blik is ook te danken aan Niod-onderzoeker Ismee Tames, een van de adviseurs van het Verzetsmuseum. Als bijzonder hoogleraar geschiedenis en betekenis van verzet tegen onderdrukking en vervolging aan de Universiteit Utrecht introduceerde zij het antropologische begrip ‘liminaliteit’ in de geschiedkunde: in plaats van achteraf te oordelen probeert de onderzoeker zich te verplaatsen in de manier waarop mensen die opeens in een oorlog belanden een soort drempel (‘limes’ in Latijn) overschrijden. Van het ene op het andere moment verandert alles en kent niemand de regels meer: ‘Mensen weten dan vaak helemaal niet zo snel wat het goede verzet is’, zegt Tames.

Zoals de 19-jarige beursstudent Wim Dekker, die een ariërverklaring moet tekenen om te kunnen doorstuderen. Eerst wil hij ‘de hele rommel’ terugsturen, schrijft hij kwaad in zijn dagboek. Dan slaat de twijfel toe: wie help je door je toekomst om zoiets te vergooien? En tekent hij alsnog.

Over dat soort ambivalentie gaat de nieuwe tentoonstelling. Om te laten zien dat verzet zo onvoorspelbaar kan zijn als leven. Geen excuus, maar wel een aannemelijk verhaal.