Verzekeraars beleggen in medicijnen - waar ze vervolgens de hoofdprijs voor moeten betalen

'Niet-ethisch' gedrag

Zorgverzekeraar CZ belegde vorig jaar voor 1,6 miljoen euro in Biogen, Vertex en Gilead, drie bedrijven die de afgelopen tijd in opspraak raakten doordat ze torenhoge prijzen vroegen maar weigerden uit te leggen waarom die gerechtvaardigd zouden zijn. Menzis bezat vorig jaar voor 1,2 miljoen euro aandelen Biogen. Zilveren Kruis belegt in Biogen en Gilead. Ook verzekeraar VGZ belegde tot enkele weken geleden in de omstreden bedrijven, maar heeft de aandelen verkocht na kritiek van het Zorginstituut.



'Dit is niet verkoopbaar, het is buitengewoon pijnlijk en pervers', zegt Toine Pieters, hoogleraar geschiedenis van de farmacie in Utrecht. 'Zorgverzekeraars worden geacht hun geld op zo'n manier te besteden dat medicijnen voor iedereen beschikbaar komen tegen zo gering mogelijk kosten.'



Het Zorginstituut, dat adviseert welke medicijnen via het basispakket worden vergoed, sprak vorige maand over 'niet-ethisch' en 'betreurenswaardig' gedrag van de farmaceuten. Ook minister Bruins voor Medische Zorg toonde zich de afgelopen maanden verbolgen. Hij sprak over 'absurde medicijnprijzen' en zei in de Tweede Kamer dwanglicenties te overwegen om de duurste medicijnen goedkoper te maken.