Verzekeraar A.S.R. verzendt poststukken CO2-neutraal - klopt dit wel?

Klopt het?

De CO2-neutraliteit slaat niet op het poststuk zelf. A.S.R. laat weten de enveloppen en het briefpapier 'zo duurzaam mogelijk' in te kopen, maar CO2-neutraal is het materiaal niet. Dat geldt alleen voor de verzending van de post. De verzekeringsmaatschappij verstuurt, net als die andere bedrijven, alle post via de dienst Groene Post van PostNL. Alle bedrijven samen verstuurden op die manier in 2017 ruim 600 miljoen brieven en pakketten. Het vervoer van al die poststukken naar de juiste bestemming zorgde volgens PostNL voor bijna 18 duizend ton CO2-uitstoot. Dat is berekend op basis van tonkilometers (vervoerd gewicht maal afgelegde afstand) en werkelijk brandstofverbruik.



Om te mogen claimen dat het posttransport toch CO2-neutraal gebeurt, moet PostNL die uitstoot compenseren. Dat doet het bedrijf door 'carbon credits' te kopen op de Climex, de CO2-handelsmarkt. Het geld voor die credits wordt geïnvesteerd in projecten waarmee uitstoot wordt vermeden. De afgelopen jaren stak PostNL op die manier onder meer geld in verschillende windmolenparken in Turkije en Taiwan.