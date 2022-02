Vertrekkende huisartsen wenden zich bij gebrek aan opvolging tot de ‘halsbandparkieten’

‘Hé, is dat toch een gewone huismus? Die hebben we lang niet gezien.’ Hoewel de huismus volgens de nationale vogeltelling nog steeds de meest voorkomende vogel is, zagen we die in onze tuin al jaren niet meer. Mijn vogelvriendelijke tuin leek niet opgewassen tegen het gebrek aan rommelbosjes en scheve dakpannen en te veel versteende tuinen elders in de wijk. Brutale jonge eksters en domme halsbandparkieten koloniseerden de voerplekjes, bomen en meidoorns. En toch, opeens zijn ze er weer, mijn mussen. Geduld, extra nestkastjes en zoveel lekker eten dat er voor die kleintjes ook iets overbleef. Met aandacht en zorg herstel je dus een delicaat evenwicht.

Zo’n herstelplan is ook nodig voor de ‘leefomgeving’ van de meest voorkomende dokter in Nederland, de huisdokter. Daar zijn er nu een krappe 13 duizend van en ze worden bedreigd. Niet zozeer letterlijk (al komt dat door misleidende vaccinongelovigen helaas ook voor) maar als groep gaan ze naar de gallemiezen. Hun leefgebied staat onder druk en dat heeft verstrekkende gevolgen voor de rest van de zorg.

De Groene Amsterdammer publiceerde vorige week een verhaal over de uittocht van huisartsen. In een groot aantal gebieden worden huisartsen een zeldzame soort. Jonge huisartsen willen niet naar de randen van Nederland. Voor een vertrekkende grijsaard heb je anderhalve à twee nieuwelingen nodig, want niemand heeft zin in werkweken van vijftig tot zestig uur. Gelijk hebben ze. Vertrekkende dokters wenden zich bij gebrek aan opvolging maar tot de halsbandparkieten en vandaliserende eksters in de zorg, de grote commerciële zorgketens.

Die ketens eigenen zich macht en invloed toe, die een eenvoudige dorpsdokter ontbeert, zo blijkt uit dat artikel. ‘Guy (de baas van zo’n keten, red.) kan gewoon een grote bek opentrekken, dan zegt hij (tegen de verzekeraar): ‘Alsjeblieft, hier zijn onze patiënten, wij trekken ons terug, zoek zelf maar een dokter.’ Zo komt hij ermee weg.’ En zo’n verzekeraar houdt van die ondernemende tiepjes: ‘Als je meerdere vestigingen hebt, kun je de huisartsen flexibel inzetten: dan weer op de ene praktijk, dan op de andere of via beeldverbinding.’

Gevolg is dat patiënten telkens onbekende dokters zien en dat ze halsbrekende toeren moeten uithalen voor een eenvoudig receptje. De videobellende huisdokter, die nota bene in Berlijn zit, kan natuurlijk al helemaal geen terminale zorg leveren. Meer diagnostiek, meer verwijzingen en dus slechtere zorg zijn het gevolg.

Huisartsenzorg is een basisvoorziening en daar heb je echte huisdokters voor nodig. Voor hen zijn, net als voor mijn mussen, een paar dingen essentieel: voldoende nestkastjes, voldoende eten en voldoende scharrelruimte. Gemeenten moeten huisartsen helpen aan goede en betaalbare huisvesting. In de jaren tachtig kreeg mijn gezondheidscentrum ook volop steun. Dat kan dus best.

Verzekeraars moeten voldoende voedsel aanbieden: langdurige en ruimhartige contracten zonder al te veel ‘voor wat, hoort wat’ waardoor huisartsen vastlopen in zinloze verantwoordingscycli, die door bureaucraten zijn bedacht. Meer huisdokters opleiden helpt ook, want die planten zich nu eenmaal minder snel voort dan mussen. Alleen zo ontstaat er een gezond evenwicht en blijven exoten buiten de deur.

En een mussenopstand, dat kan ook.

Joost Zaat is huisarts