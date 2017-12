Vertrekkend voorzitter Actiz: 'Extra geld voor verpleeghuizen moet ook naar scholing werknemers'

Complexe zorg

Die zorg wordt steeds complexer. Dat vergt andere kennis en kunde van het verzorgend personeel Guus van Montfort van Actiz Guus van Montfort. © Simon Lenskens

Volgens Van Montfort stimuleert De Jonge met dit dreigement van terugvorderen niet dat zorgorganisaties investeren in hun werknemers en in technologische vernieuwingen. Dat dit extra budget meteen tot veel extra banen moet leiden, is volgens de sectorvoorzitter niet realistisch. Door scholing van verplegenden en verzorgenden die al in de verpleeghuizen werken, wordt de zorg ook beter, betoogt Van Montfort. 'Die zorg wordt steeds complexer. Dat vergt andere kennis en kunde van het verzorgend personeel.'



De verpleeghuizen kwamen in 2016 in opspraak door de publicatie van een zogenoemde 'zwarte lijst' van instellingen die volgens de inspectie voor de gezondheidszorg de zorg niet op orde hadden. Van de 150 instellingen waarop de inspectie extra toezicht hield, waren er elf waarover zij zich de grootste zorgen maakten. Daar was bijvoorbeeld niet genoeg controle op de veilige verstrekking van medicijnen of was er te weinig voldoende geschoold personeel.



De publicatie van de zwarte lijst bracht veel negatieve publiciteit voor de verpleeghuizen, die het daar moeilijk mee hadden. Maar er kwam ook een beweging uit voort, zegt Van Montfort. 'De zwarte lijst was een wake-upcall. De ernst van de gezondheidsproblemen van verpleeghuisbewoners is geleidelijk aanzienlijk toegenomen. Maar het deskundigheidsniveau van de medewerkers was niet op alle onderdelen meegegroeid.'