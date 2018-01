Vertrek uit de regio was haar redding: 'Geen prikkelingen meer die de zucht naar ghb doen herleven'

Angela Aarts uit Etten-Leur kon terecht in de verslavingskliniek in Vught en vond een woning in Den Bosch.



Ze begon op haar achttiende met xtc en speed, drie jaar later probeerde ze ghb. Het was een relatief nieuwe, goedkope drug die in Etten-Leur en andere plaatsen in West-Brabant na de eeuwwisseling opeens sterk in opkomst was.