Verreweg de meeste reacties kwamen binnen voor de uitdaging ‘Doe iets dat bijna in uw naam zit’

De afgelopen weken daagde ik u uit om iets bijzonders te doen binnen een goed gekozen set randvoorwaarden. U reageerde massaal en dat leverde míj dan weer een uitdaging op: hoe vat ik al die reacties samen binnen de maximale lengte van deze column? Gelukkig deed mijn assistente Eva de Roode flink wat voorwerk, terwijl ik nog op een Frans strand lag, en maakte een helder overzicht van de reacties per thema. Hierbij zes van onze favoriete lezersreacties.

In de categorie ‘Speel met de regels’ stuurde Carol Cornelissen zijn foto’s van een fietstocht naar Frankrijk waarbij hij niet de afgezaagde toeristische foto’s wilde maken. Hij besloot om elke 60 kilometer te stoppen en dan steeds precies vier foto’s te maken: de weg in twee richtingen en wat er aan weerskanten van die weg te zien was. Dit waren de enige foto’s van zijn reis, met als persoonlijke touch steeds zijn eigen fiets in beeld.

Lezer Carol Cornelissen wilde originele foto's maken bij een fietstocht in Frankrijk. Hij besloot om elke 60 kilometer te stoppen en dan steeds precies vier foto’s te maken: de weg in twee richtingen en wat er aan weerskanten van die weg te zien was. Dit waren de enige foto’s van zijn reis, met als persoonlijke touch steeds zijn eigen fiets in beeld. Beeld Carol Cornelissen

Sommige lezers reageerden op meer dan één uitdaging. Zo meldde Robert Prins bij ‘Reis zo ver mogelijk in 24 uur’ dat hij in 1989 maar liefst 2.318,4 kilometer wist te liften binnen 24 uur - waarmee hij in 1991 het Guinness Book of Records haalde. Prins lift nog steeds, want een paar weken later meldde hij voor de categorie ‘Spaar ze allemaal’ dat hij bezig is om liften te verzamelen op alle 217 mogelijke combinaties van de dag van de maand en de weekdag. Komende woensdag 31 augustus hoopt hij de laatste woensdag aan zijn lijstje toe te voegen en op 17 september zou hij met de 217de en dus allerlaatste lift zijn project kunnen afsluiten. Mocht u hem binnenkort ergens langs de weg zien staan, neem hem dan vooral mee.

In de categorie ‘Leg een verzameling aan met een gek criterium’ schreef Marian Hoffer dat zij voor het tienjarig jubileum van haar galerie Tijd voor Kunst een oproep deed aan kunstenaars voor kunstwerken met een formaat van maximaal 10 x 10 centimeter. Die zijn nu te zien in een expositie, waar naast schilderijen ook keramiek en andere driedimensionale objecten te zien zijn. Ik vermoed dat de preciezere randvoorwaarde dan ook een formaat van maximaal 10 x 10 x 10 centimeter moet zijn en fiets binnenkort even langs met mijn meetlint om dit te controleren.

Diverse lezers stuurden iets in dat niet over henzelf ging. Zo meldde Peter Penning bij ‘Spaar ze allemaal’ dat een goede vriend van hem in Kaapstad woont en probeert om alle vogels te zien die staan in de in 1991 herziene uitgave van Newman’s Birds of Southern Africa. Hij is op zo’n 70 procent. ‘Het leuke is dat het specifiek deze totaal niet courante uitgave is, ondanks het feit dat er meerdere edities zijn gevolgd en dat er veel betere gidsen beschikbaar zijn!’ Wim van Oudheusden schreef over zijn broer die met een groep vrienden willekeur in hun leven bracht door uit te stappen bij een door toeval bepaalde metrohalte en dan het eerste restaurant dat ze tegenkwamen te bezoeken: ‘En lekker gegeten hebben zij regelmatig.’

Verreweg de meeste reacties kwamen binnen voor de uitdaging ‘Doe iets dat bijna in uw naam zit’ en onze absolute favoriet was Harmjan Snijder die schreef: ‘Sinds ik door werkelijk iedereen voorbijgefietst word: Kalman Rijder.’