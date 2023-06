Verre planeet heeft geen dikke atmosfeer en dat heeft implicaties voor leven elders in het stelsel

Een artist impression van de verre planeet Trappist 1-c. Beeld NASA/JPL-Caltech

Dat schrijven de astronomen maandag in vakblad Nature na een uitgebreide analyse met het deels in Nederland ontwikkelde meetinstrument Miri op ruimtetelescoop James Webb. De grote gevoeligheid van dat instrument maakt het voor het eerst mogelijk om überhaupt de atmosferen van zulke verre werelden in detail te bestuderen.

‘Met dit experiment bewijzen zowel Miri als James Webb hun waarde voor onderzoek naar planeetatmosferen’, oordeelt sterrenkundige Lucas Ellerbroek, zelf niet bij het onderzoek betrokken.

De vondst heeft implicaties voor de zoektocht naar buitenaards leven in het planeetsysteem Trappist, op ‘slechts’ 40 lichtjaren afstand van de aarde. Omdat het systeem kosmisch gezien dichtbij staat en astronomen er zeven rotsachtige planeten ontdekten, waaronder drie binnen de zogeheten ‘leefbare zone’, heeft het Trappist-systeem al langer de bijzondere aandacht van sterrenkundigen.

Op de drie werelden in de leefbare zone zou namelijk vloeibaar water over het oppervlak kunnen stromen, een van de voorwaarden voor buitenaards leven. ‘Toen het systeem net was ontdekt, ontwierp Nasa zelfs een reisposter’, zegt Ellerbroek. De poster was een grapje, maar toch: het illustreert de interesse voor deze zeven rotsachtige planeten.

‘Blijf optimistisch’

Hoewel Trappist 1-c niet binnen die leefbare zone ligt, zegt de nieuwe analyse mogelijk toch iets over de kansen op de drie planeten die er wel in liggen. In maart bleek namelijk al dat ook Trappist 1-b, de planeet het dichtst bij de ster, geen atmosfeer heeft. Ook dat resultaat werd overigens geboekt met Miri op James Webb.

Planetenstelsel Trappist. Planeet 1-c is de tweede van de ster, de drie rechts daarvan bevinden zich in de leefbare zone Beeld NASA/JPL-Caltech

Dat beide planeten geen CO 2 -rijke atmosfeer hebben, vergroot volgens de onderzoekers de kans dat hetzelfde geldt voor de planeten in de leefbare zone. Op aarde zorgt de atmosfeer onder meer voor zuurstof en voor de druk die de aanwezigheid van vloeibaar water mogelijk maakt. De kans om leven te vinden op planeten met weinig tot geen atmosfeer is daarom gering.

‘Ik blijf zelf optimistisch en ben erg benieuwd wat James Webb straks bij de overige planeten in het Trappist-stelsel gaat ontdekken’, zegt Ellerbroek. ‘Ik begrijp de analyse van de onderzoekers, maar ik denk dat je uit het gebrek van atmosferen op alleen deze twee planeten nog geen overhaaste conclusies moet willen trekken. Dat is alsof buitenaardse astronomen, wanneer ze het zonnestelsel ontdekken en zien dat Mercurius geen atmosfeer en geen water heeft, concluderen dat de kans op leven verderop ook klein is.’