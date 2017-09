Verontrustend vaak lijden zorginstellingen verlies: 40 procent in de rode cijfers

Maar liefst 40 procent schreef vorig jaar rode cijfers. In 2015 was dat nog ruim een kwart. Ook de financiële positie van veel andere zorginstellingen, zoals sommige ziekenhuizen en ggz-instellingen, is vorig jaar achteruitgehold. 'De uitkomsten zijn op zijn zachtst gezegd schokkend', schrijft EY in zijn analyse.



Het accountantskantoor wijst naar stijgende personeelskosten als belangrijkste oorzaak van de verliezen in de ouderenzorg aan. In de verpleegzorg is vorig jaar een nieuwe cao afgesloten die voorziet in een forse nabetaling van onregelmatigheidstoeslag.