Vermaard wetenschapper én fantast: deze archeoloog verzon zijn spectaculaire 'vondsten' zelf

Op welke schaal?

Vervalser Mellaart had vele voorgangers. Dit zijn drie opmerkelijke gevallen: Tjerk Vermaning vond tussen 1965 en 1972 in Drenthe vuurstenen gereedschap van neanderthalers. Hij werd gestuurd door visioenen, beweerde hij, die hem vindplaatsen wezen. In 1975 werd bekend dat hij vondsten zelf had gemaakt.



In 1912 vond Charles Dawson in Piltdown (East Sussex) een modern uitziende mensenschedel met een aapachtige kaak. Deze Piltdownmens ¿bewees’ dat Engeland belangrijk was geweest in de evolutie van de mens. Maar de vondst bleek een samenvoegsel van een mensenschedel en een orang-oetankaak.



In de Middeleeuwen legitimeerden pausen hun wereldlijke macht met de Donatio Constantini, een oorkonde waarin de Romeinse keizer Constantijn (4de eeuw) wereldlijke macht gaf aan een van hun voorgangers. Letterkundigen zagen in de 15de eeuw dat het Latijn niet klopte. De tekst was rond de 8ste eeuw verzonnen.

De vraag is nu op welke schaal hij vondsten verzon. Hoe zit het bijvoorbeeld met de beroemdste muurschildering uit Çatalhöyük, van rijtjes met huizen? Sommige kenners zagen daar een plattegrond van het dorp in. Met een leeftijd van achtduizend jaar zou dat de oudste kaart ter wereld zijn. Is die ook nep?



Het zou kunnen. 'Ik heb aanwijzingen dat Mellaart al vanaf het begin van zijn loopbaan niet helemaal eerlijk was', schrijft Zangger per mail. Er waren eerder beschuldigingen en Mellaart kwam al vroeg in de problemen. Zo was er vanaf 1958 de geheimzinnige 'schat van Dorak'. Mellaart zou daarvan hebben gehoord van een dame in een trein en zou de schat met eigen ogen hebben gezien. Helaas hadden de eigenaren fotograferen verboden, dus had Mellaart geen bewijs van het bestaan. Was dit ook een verzinsel? Of was de schat echt en was Mellaart verwikkeld in de smokkel ervan naar het buitenland? Veel Turken geloofden het laatste en het werd hem verboden opgravingen in het land te leiden.