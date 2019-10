Verliest de Nobelprijs zijn glans nu andere prijzen actueler en lucratiever zijn?

De ruim een eeuw oude prijs der prijzen wordt bedreigd door nieuwkomers. Ze zitten dichter op de actualiteit en leveren soms ook meer geld op. Heeft de Nobelprijs, die komende week weer in zes categorieën wordt uitgedeeld, zijn langste tijd gehad?

Drie miljoen dollar. Dat bedrag deelden de onderzoekers die hadden meegewerkt aan het ontwikkelen van de eerste foto van een zwart gat toen ze begin september de Breakthrough Prize in Fundamental Physics wonnen. In totaal werd bij die prijzen 21,6 miljoen dollar (19,7 miljoen euro) verdeeld over verschillende terreinen, van wiskunde tot levenswetenschappen. Ter vergelijking: winnaars van de Nobelprijs mogen per categorie samen ongeveer een miljoen euro op hun bankrekening bijschrijven.

De eerste foto van een zwart gat. Beeld Reuters

De Breakthrough is een jonge prijs, die pas sinds 2012 wordt uitgereikt – een jaar waarin de Nobelprijs al ruimschoots de honderd gepasseerd was. De jury bevat mediagenieke figuren zoals Facebook-opperhoofd Mark Zuckerberg en de Russische miljardair Yuri Milner. En ze wordt uitgereikt aan recent onderzoek van relatief jonge onderzoekers, waar de Nobelprijzen toch vaak gaan naar mannen met grijze haren.

De prijs werd in het geval van het zwarte gat bovendien uitgereikt aan 347 mensen die meewerkten aan het maken van de foto. Een logische keus in een tijd van wetenschappelijke megaprojecten waaraan honderden en soms zelfs duizenden wetenschappers werken. De ontdekking van het higgsdeeltje in 2012, het sluitstuk van het standaardmodel van de deeltjesfysica, was een project waaraan duizenden experimentele natuurkundigen meewerkten. Toch ging in 2013 de Nobelprijs naar slechts twee mannen: Peter Higgs en François Englert, die tientallen jaren eerder het bestaan van het deeltje hadden voorspeld. Voor de rest was geen plek: Nobelprijzen mogen aan maximaal drie winnaars worden uitgereikt.

Ondanks dat soort bezwaren heeft de Nobelprijs vooralsnog weinig aan status ingeboet. Wie wint, krijgt niet alleen een geldbedrag en een gouden medaille met het gezicht van Nobel, maar is daarna de rest van zijn leven Nobelprijswinnaar. Je treedt toe tot een rijtje met grootheden als Albert Einstein, Marie Curie, Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, Jean-Paul Sartre en Niels Bohr.

Oscarwinnaar

Je kunt de ondefinieerbare magie van de Nobelprijzen wel vergelijken met wat er gebeurt in de filmindustrie. Win als acteur of regisseur een Oscar en het is de rest van je leven onlosmakelijk met je persoon verbonden. Zelfs voormalig genomineerden zijn voor de buitenwacht voortaan met de prijs verbonden, en worden aangeprezen als ‘Oscar-nominated actor’. Maar win een Golden Globe, toch ook geen kleine filmprijs, en dat effect blijft uit. Zelfs onder de prijzen kan er blijkbaar maar één de winnaar zijn.

Dat is vooral jammer voor al die vakgebieden die geen Nobelprijs kennen. In het exacte domein zijn er wel Nobelprijzen voor natuur- en scheikunde, maar bijvoorbeeld niet voor biologie of sterrenkunde. In plaats daarvan moeten onderzoekers in Nobelloze disciplines het doen met prijzen als de Fields Medal (wiskunde) of de Kavli Prize (sterrenkunde, nanotechnologie en neurowetenschap) – prijzen waarbij de trofee niet toevallig een gouden medaille is, mét gezicht. Die prijzen worden beschouwd als de Nobelprijs van hun vakgebied, zoals de Spinozapremie (à 2,5 miljoen euro), de hoogste wetenschappelijke eer van Nederland, in de wandelgangen wel de Nederlandse Nobelprijs wordt genoemd.

Het is misschien wel daarom dat die frisse Breakthrough Prize zichzelf nadrukkelijk anders in de markt probeert te zetten: als ‘Oscar van de wetenschap’. Wie eerlijk is, moet voorlopig echter concluderen dat er in de wetenschap maar één Oscar is. En dat is de Nobelprijs.