Verkeersborden in Brabant zijn vaak doorzeefd met kogels - Klopt dit wel?

Klopt het?

De politie, Rijkswaterstaat en de Brabantse gemeenten houden vernielingen door kogelgaten niet bij. Sommige gemeenten, zoals Bergeijk en Valkenswaard, zeggen geen last te hebben. In andere, zoals Eindhoven en Uden, worden de verkeersborden in buitengebieden 'af en toe' beschoten. In de gemeente Oss jaarlijks tien tot twintig keer. Arjen Simons, coördinator bij Brabants Landschap, zegt dat in het Brabantse buitengebied 'redelijk wat' beschoten borden zijn te vinden. 'Met name in de kempenregio en in de regio Brabantse Wal. Dat zijn regio's waar sowieso vrij veel gebeurt, ook qua dumping van drugsafval.' Hoewel dergelijke problemen ook in andere buitengebieden spelen, springt Brabant er, volgens hem, wel uit.