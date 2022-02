Vergeleken met de generatie die na ons komt, hadden wij ‘the easy life’

‘Live the easy life’, jubelde een spandoek bij een nieuwbouwproject waar ik langs fietste. The easy life, wie zou dat niet willen? Die avond zocht ik meer informatie op over deze Leidse appartementen die binnenkort onder de naam The Station House in de verhuur gaan.

De website staat vol foto’s van mensen die inderdaad een heerlijk leven lijken te hebben. Er is ook een FAQ met veelgestelde vragen zoals ‘Kan ik huurtoeslag ontvangen?’ (Nee) en de vraag die werkelijk iedereen had en die helemaal niet door een blije projectmedewerker is ingetypt: ‘Huren is slim en luxe! Waarom?’

Ik dacht terug aan het appartement dat wij jarenlang huurden, precies aan de andere kant van het spoor van The Station House. We hadden een lichte, dubbele woonkamer, twee grote slaapkamers, een losse keuken en beneden een berging voor onze fietsen. Goed, we hadden ook wat schimmel in de badkamer en we hoorden geregeld de karaoke van de buren door de muur heenkomen. Maar het waren leuke buren en in de zomer zaten we met de halve flat op het grasveld tussen de gebouwen en aten daar samen. Als ik er zo aan terugdenk, dat wás the easy life.

De nieuwe appartementen van The Station House blijken wel kleiner dan de ruim 100 vierkante meter die wij destijds hadden. Het grootste appartement van 83 vierkante meter is er vanaf 1.130 euro per maand. De kleinste appartementen van 44 vierkante meter zijn 830 euro per maand. In de behulpzame FAQ vind ik dat dit de kale huurprijs is en dat daarbij maandelijks nog ongeveer 75 euro aan servicekosten komt, plus natuurlijk water, elektra, verwarming, verzekering en (gemeente)belasting.

Ik zocht toch eens op wat wij in 2010 betaalden: dat was een kale huurprijs van 461 euro per maand, met inflatie zou dat in deze tijd 563 euro zijn. Het grootste appartement in The Station House is twee keer zo duur, voor minder ruimte.

Misschien is huren helemaal niet zo slim en luxe en zou je beter een huis kunnen kopen. Met een maandbedrag van 1.130 euro kun je ook een hypotheek betalen voor een huis van zo’n 350 duizend euro. Maar daarvoor blijk je in Leiden ook niet veel te kunnen vinden dat groter dan wel mooier is. Een appartement in de buurt van het centrum van 70 vierkante meter, of een wat grotere flat in een wijk aan de rand van de stad. Er staat niet veel te koop en ik weet dat er meestal ook nog flink boven de verkoopprijs wordt geboden. Plus dat een hypotheek kunnen betalen niet betekent dat je die ook daadwerkelijk kunt krijgen.

Met enige deemoed bedenk ik dat wij toen wij ons huurappartement verlieten een huis kochten voor minder dan 250 duizend euro. Met drie slaapkamers, een zonnige tuin, een ruime zolder en ook nog eens zonder schimmel. Ik was net begonnen als zzp’er, maar we kregen desondanks een hypotheek.

Vrienden uit mijn generatie van veertigers mopperen soms dat wij het op de woningmarkt veel moeilijker hebben dan onze ouders vroeger. Maar vergeleken bij de generatie die na ons komt, hadden wij the easy life.