Verdachte Braziliaanse variant duikt op in Nederland

Straatbeeld in Rio de Janeiro, waar de P2-variant veel rondgaat. Beeld EPA

Het gemuteerde virus dook vorige week op bij een routinecontrole van afgenomen virusmonsters, en werd aangetroffen bij een zorginstelling in Noord-Brabant. Duidelijk is dat inmiddels meerdere mensen besmet zijn. De GGD heeft een onderzoek ingesteld, in de hoop de uitbraak in te dammen.

Onduidelijk is of de P2-variant schadelijker is dan andere coronavirussen. De mutant heeft een chemische wijziging aan zijn uitsteeksels – een bouwsteen lysine waar andere virussen een glutaminezuur hebben – die hem mogelijk minder gevoelig maakt voor antistoffen. De variant die in Manaus rondgaat, P1, heeft de verandering ook, maar draagt daarnaast nog twee andere mutaties die hem mogelijk schadelijker maken. In Manaus vonden wetenschappers diverse gevallen van mensen die al eerder corona hadden gehad en toch opnieuw ernstig ziek werden nadat ze besmet waren geraakt met het P1-virus.

Lijntje naar Afrika

Afgaand op de toename van het aantal besmettingen in ons land begin januari gaat het RIVM ervan uit dat inmiddels een op de drie besmettingen wordt veroorzaakt door de uit Engeland overgewaaide virusmutant B117. Die is dankzij een aanpassing aan zijn uitsteeksels extra besmettelijk voor de mens. Ook zijn er veertien besmettingen met de Zuid-Afrikaanse virusmutant B1351 in ons land aan het licht gekomen, haast allemaal met een lijntje naar Afrika. Die variant heeft als onhebbelijkheid dat hij zich zowel sneller lijkt te verspreiden als minder vatbaar lijkt voor antistoffen.

In elk geval de Zuid-Afrikaanse variant blijkt ook nog eens minder gevoelig voor vaccins. Deze week maakte fabrikant Moderna bekend dat zijn vaccin weliswaar nog bescherming biedt tegen de variant, maar antistoffen oplevert die ongeveer zes keer zo slecht vat hebben op het virus. In de praktijk zou dat bijvoorbeeld betekenen dat wie gevaccineerd is met het Modernavaccin, iets vaker besmet kan raken met de Zuid-Afrikaanse variant van het virus dan met de klassieke vorm.

Geriatrische afdeling

Met de Britse virusvariant hebben de huidige vaccins gelukkig minder moeite, lijken de eerste proeven uit te wijzen. Onduidelijk is nog hoe dat zit met de nu in Brabant aangetroffen P2-vorm van het virus.

In diverse Europese buurlanden zijn de zuidelijke virusvarianten al opgedoken. Zo worstelt Oostende met een uitbraak van de Zuid-Afrikaanse variant, die al zeker vijftien mensen heeft besmet – op een geriatrische afdeling, in een revalidatiecentrum en in een woonzorgcentrum. En in Duitsland werd het P1-virus uit Manaus vorige week aangetroffen in de keel van een net gearriveerde reiziger uit Brazilië.