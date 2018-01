Verbod kan energiedrank juist aantrekkelijker maken

Bovendien: de populariteit van de pepdrankjes daalt reeds, blijkt uit cijfers van het Trimbos-instituut. Had in 2011 nog 61 procent van de scholieren tussen de 12 en 16 jaar in de voorafgaande maand energiedrankjes gedronken, in 2015 was dat teruggelopen tot 38 procent. Vermoedelijke oorzaken: negatieve publiciteit over de drankjes en scholen die het spul uit hun drankautomaten weren. Dat lijken me zinnigere acties dan een verkoopverbod, al is het maar omdat zoiets een product ook extra aantrekkingskracht kan geven.



In de woorden van de Amerikaanse schrijver Mark Twain: 'Adam was ook maar een mens, en dat verklaart het allemaal. Hij wilde de appel niet omdat het een appel was, maar alleen omdat die verboden was. Het verbod had beter voor de slang kunnen gelden, dan had hij die opgegeten.'