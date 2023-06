Vegan rulstukjes tussen de gehaktballen: gaat het Lidl zo lukken om de eiwittransitie te versnellen?

Een Lidl-medewerker spiegelt de vleesschappen waar ook het vega-alternatief te vinden is in Huizen. Beeld Lina Selg

1 | Wat houdt de pilot van Lidl precies in?

In zeventig filialen in Noord-Holland en Almere plaatst Lidl de komende tijd zijn bestverkopende vleesvervangers in dezelfde schappen als hun dierlijke alternatieven. Zo komt de vegetarische burger direct naast een vleeshamburger te liggen. Hetzelfde geldt voor vegan gehakt, kipstukjes en shoarma. Door de afwijkende verpakking is duidelijk te zien dat het niet om een vleesproduct gaat.

De opzet van onderzoek is mede bepaald door wetenschappers van de Wageningen Universiteit en het World Resource Institute. Tijdens de pilot vragen zij klanten in de winkels waarom zij voor een bepaald product kiezen. Na drie maanden besluit Lidl of ook de indeling in de andere 370 Nederlandse filialen op de schop gaat.

Over de auteur

Pepijn de Lange is algemeen verslaggever van de Volkskrant.

Klanten die al volledig vegetarisch of veganistisch eten, gaan er met de nieuwe supermarktindeling niet op achteruit, zegt Quirine de Weerd, hoofd duurzaamheid van Lidl. De supermarkt laat het vegetarische schap tijdens de pilot namelijk intact zodat vegetariërs hun producten niet ergens anders hoeven te zoeken.

2 | Wat wil Lidl met deze pilot bereiken?

Lidl wil klanten laten zien hoe makkelijk het is om geen vlees, maar een vega of vegan alternatief in hun mandje te leggen. De supermarkt presenteert zich al langer als maatschappelijk, duurzaam en groen. In dat beleid past de nieuwe pilot naadloos. De Weerd vindt dat supermarkten ‘een grote verantwoordelijkheid’ hebben in het veranderen van het eetpatroon van hun klanten. ‘Wij moeten het voor hen aantrekkelijker maken om dat patroon af en toe te doorbreken.’

Supermarktdeskundige Erik Hemmes vindt de nieuwe pilot een slimme actie van Lidl. Dat de supermarkt meer vega- en vegan producten wil verkopen, heeft volgens hem geen heimelijk financieel motief. Dat wil niet zeggen dat Lidl er minder van wordt. ‘Lidl kijkt wat er in de maatschappij gebeurt en probeert natuurlijk om goed in de publiciteit te komen’, zegt Hemmes.

De overheid moedigt supermarkten sinds eind 2020 aan om de verkoop van plantaardige eiwitten te stimuleren. Lidl maakte vrijdag bekend dat in 2030 minimaal de helft van de verkochte eiwitten plantaardig moet zijn. Op dit moment ligt dat percentage volgens Lidl op 38 procent. De rest van de verkochte eiwitten is dierlijk. Albert Heijn gaat nog een stap verder: die supermarkt legt de lat voor 2030 op minimaal 60 procent. Vorig jaar lag dat percentage op bijna 43 procent. Plantaardig betekent veganistisch; vegetarische vleesvervangers kunnen door melk of ei wel dierlijke eiwitten bevatten.

Vegetarisch gehakt naast rundergehakt in de Lidl in Huizen. Beeld Lina Selg

3 | Zal door deze pilot de verkoop van vegetarische en veganistische producten stijgen?

Die kans is groot, zegt supermarktdeskundige Hemmes. Dat de plek waar een product ligt mede bepaalt hoe vaak het verkocht wordt, is in de branche een ijzeren wet. Op basis van zijn ervaring denkt Hemmes dat klanten tot wel 20 procent vaker een vegetarisch of veganistisch product in hun mandje stoppen, wanneer deze direct naast hun vlezige alternatief in het schap ligt. ‘Dan schiet de omzet omhoog.’

Als voorbeeld van een eerder succes noemt Hemmes biologische producten. Supermarkten in Nederland hebben geen apart schap voor deze producten, maar verspreiden ze over de andere afdelingen. ‘De supermarktbranche heeft hier al langer ervaring mee’, zegt Hemmes. ‘Wat Lidl nu doet, is dus geen grote gok.’

4 | Wat doen andere supermarkten?

Lidl is niet de eerste supermarkt die experimenteert met de plek van vega en vegan producten in de winkel. Eerder dit jaar begon Jumbo, zonder daar veel ruchtbaarheid aan te geven, eenzelfde proef. In zeven supermarkten verspreid over het land liggen vleesvervangers direct naast hun vlezige evenknie. Over de resultaten van deze proef kon de woordvoerder van Jumbo vrijdagmiddag nog niets zeggen.

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel, de branchevereniging van Nederlandse supermarkten, weet niet of meer leden hun vlees-, vegan- en vegaproducten naast elkaar leggen. Albert Heijn, de supermarkt met het grootste marktaandeel, heeft geen soortgelijke pilot uitgevoerd.