Vegafundamentalisme: ‘Hoezo vegetarisch? Nee joh, je moet gelijk helemaal vegan gaan!’

In discussies over vegetarisch eten loop je geregeld tegen vegafundamentalisten aan. ‘Ik snap mensen die vleesvervangers eten niet. Waarom zou je de smaak en textuur van vlees willen? Je moet gewoon helemaal anders over je eten gaan nadenken, niet altijd maar vanuit dat vlees.’ Een onnodige, puriteinse houding; er zijn meerdere smaken vegetarisch en we gaan ze allemaal nodig hebben.

Voor wie het gemist heeft, de afgelopen week legde het VN-klimaatpanel IPCC – wederom – een vrij verontrustend rapport neer. Zelfs als we de opwarming willen beperken tot een nogal onwenselijke 2 graden moeten er flinke stappen worden gemaakt. Een van de mogelijke maatregelen is vleesconsumptie beperken. Maar dat moet snel gebeuren. Vleesvervangers kunnen daarbij helpen.

Mensen zijn namelijk gewoontedieren. Een grote verandering vragen van gebruikers of consumenten kan een barrière zijn voor de acceptatie van innovaties. Reden waarom mensen liever niet overstappen van een Android-telefoon naar een iPhone en vice versa. Dat kost moeite. En overstappen van een omnivoor naar een vegetarisch dieet betekent twee veranderingen: van smaak en van kookroutine.

En dát is waar vleesvervangers een rol kunnen spelen. Ik at laatst in een restaurant een verrukkelijke zeewierburger. Voor een groot deel dezelfde gebruiks- en smaakervaring als een vleesburger. Ook thuis eten we steeds meer vegetarisch. Deels nieuwe recepten, maar ook gewoon aardappelen-groenten-vegaschnitzel. En in dat laatste geval blijft niet alleen de basisreceptopbouw waaraan je gewend bent gehandhaafd, maar ook je kookroutine. Je hoeft geen nieuw recept op te zoeken of te leren, je kunt eenvoudig een bestaand recept aanpassen en toch vegetarisch eten.

Je mag het heus gek vinden dat sommige mensen imitatie-dood-dier op hun bord willen. Maar wannabe- of beginnervega’s aanspreken met ‘Je doet dat vegetarische helemaal verkeerd!’, dat motiveert niet. Of nog erger: ‘Hoezo vegetarisch? Nee joh, je moet gelijk helemaal vegan gaan!’ Hoe groter de verandering is die van mensen wordt gevraagd in hun dagelijks leven, hoe kleiner de kans dat de verandering lukt waar het écht om gaat: de vleesconsumptie reduceren.

Want dát is het doel: met z’n allen minder (dierlijk) vlees eten. Omdat dat beter is voor het klimaat en voor het dierenwelzijn. De een zal het dan leuk vinden om nieuwe recepten uit te proberen, de ander zal kiezen voor een sojaburger of voor kweekvlees. Of voor een mix. Als je zo graag ergens scherp op wil zijn, bestudeer dan eens Life Cycle Assessments die de duurzaamheidsimpact doorrekenen van de verschillende vegetarische alternatieven. Dat doet er in de huidige context meer toe dan of iets volgens jou de ‘juiste’ manier van vegetarisch eten is.

Er gaan genoeg grote veranderingen van ons gevraagd worden, laten we niet onnodig moeilijk gaan doen. Het gaat erom dát we vegetarisch (en vegan) gaan eten, het hoe zal me worst wezen.

Jasper van Kuijk op Twitter: @jaspervankuijk