Veelbelovende coronapil heeft bij gevaccineerden geen effect op sterfte of ziekenhuisopname

De coronapil van farmaceut Merck. Beeld Reuters

Wel of niet slikken: bij de coronapil van de Amerikaanse farmaceut Merck maakt het geen verschil. Dat blijkt uit een grote studie onder 25 duizend Britten, waarvan het merendeel gevaccineerd was. De kans dat zij in het ziekenhuis belandden of kwamen te overlijden was al klein, en werd niet verder verkleind door de pil. Het onderzoek werd donderdagnacht gepubliceerd in het gezaghebbende Britse tijdschrift The Lancet.

Het medicijn molnupiravir is één van de huidige coronapillen. Het middel, dat ooit tegen de griep gemaakt werd, zorgt ervoor dat het virus zich minder makkelijk kan delen. Patiënten slikken de pillen binnen vijf dagen na een vastgestelde coronabesmetting. De pil is nog niet goedgekeurd door het Europees Medicijnagentschap EMA en wordt dus niet in Nederland gebruikt.

‘Dit onderzoek laat duidelijk zien dat het middel geen effect heeft op ziekenhuisopnames, daar is weinig discussie over’, zegt Frits Rosendaal, hoogleraar klinische epidemiologie aan de Universiteit Leiden en niet betrokken bij deze studie. Hij is voorzitter van de commissie die het ministerie adviseert over nieuwe medicijnen tegen corona. ‘Ik ben blij met het onderzoek, want het laat zien dat we dit middel niet nodig hebben.’

Sneller beter

Aan het onderzoek deden ruim 25 duizend Britten mee die net een positieve coronatest gekregen hadden. Het waren zowel vijftigplussers als volwassenen die een hoger risico hebben in het ziekenhuis te belanden omdat ze een longaandoening, diabetes of obesitas hebben. De ene helft kreeg een kuur met tien pillen mee van de huisarts, de andere helft kreeg de gebruikelijke zorg, zonder pillen.

Na een maand was er geen verschil in ziekenhuisopnames of overlijdens tussen de mensen die wél of geen pillen hadden geslikt. In getallen: van de 12.934 coronapatiënten die geen extra pillen slikten, belandden in een maand 96 mensen in het ziekenhuis en kwamen 5 mensen te overlijden. Van 12.774 coronapatiënten die wél een kuur kregen, belandden 103 mensen in het ziekenhuis en kwamen 3 mensen in die maand te overlijden. Kortom, vergelijkbare cijfers.

Wel zorgden de pillen ervoor dat coronapatiënten zich sneller beter voelden: de mensen die medicijnen slikten waren gemiddeld na negen dagen weer op de been, terwijl degenen die geen pillen slikten zich na vijftien dagen pas beter voelden.

Eerder onderzoek was positiever

In eerdere – veel kleinere – studies leken de pillen wel iets te doen in het voorkomen van ziekenhuisopnames en overlijdens. Een groot verschil met voorgaande studies is dat tijdens dit onderzoek, uitgevoerd tussen december 2021 en april 2022, vrijwel alle deelnemers gevaccineerd waren. Bovendien was de omikronvariant dominant.

‘Als weinig mensen in het ziekenhuis belanden zijn effecten van een medicijn dat gericht is op het voorkomen van een ziekenhuisopname, ook heel klein’, zegt Rosendaal. ‘Destijds liepen mensen met een hoog risico grote kans in het ziekenhuis te belanden. Nu belandt nog maar 1 procent van de mensen in het ziekenhuis. Dat zijn de effecten van vaccinatie en omikron.’

Het slechte nieuws voor deze pil wil overigens niet zeggen dat alle coronapillen de prullenbak in kunnen. De coronapillen van Paxlovid, van farmaceut Pfizer, werden afgelopen winter wél goedgekeurd. Een kleine groep Nederlanders kan de pillen slikken. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die door een immuunafwijking geen antistoffen tegen corona aanmaken. Sinds afgelopen november worden die pillen vergoed vanuit de basisverzekering.