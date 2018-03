Vannacht is de zomertijd ingegaan: is dat gedraai aan de klok wel ergens goed voor?

Stop met het gedraai aan de klok Dit weekeinde gaat de klok weer een uur achteruit, maar waarom toch? Het verzetten van de klok is nergens goed voor, het kan zelfs schadelijk zijn.

De zomertijd is ooit bedacht om energie te besparen: 's avonds later de zon onder betekent dat de lamp minder vroeg aan hoeft. Maar een reeks studies toont aan dat nauwelijks sprake is van besparing. Zo ontdekten onderzoekers in de Amerikaanse staat Indiana, waar zomertijd pas in 2006 werd ingevoerd, dat bezuiniging op licht niet opwoog tegen extra gebruik van airconditioning en verwarming.



Uit een rapport van de Europese Commissie uit 2014 bleek dat het op zijn minst twijfelachtig is of zomertijd energiebesparing oplevert. Sommige Europese studies vinden een marginale besparing, andere helemaal geen. Mogelijke nadelen zijn er wel. Zo zou in de week na ingang van de zomertijd mogelijk een hoger risico zijn op auto-ongelukken en hartinfarcten.



Wintertijd, als we een uurtje extra slaap krijgen, lijkt het probleem niet. Dan schakelt vrijwel iedereen eenvoudig om, stelt hoogleraar chronobiologie Domien Beersma (Rijksuniversiteit Groningen). 'Maar als in het voorjaar de klok vooruit gaat, kunnen mensen er wel last van hebben, vooral avondmensen.' Hun biologische klok geeft sowieso al vrij laat een seintje dat het bedtijd is. Onder invloed van licht wordt dat versterkt.



'Als het langer licht is, kunnen avondmensen niet om tien uur naar bed. Dan vallen ze toch niet in slaap.' Sommigen hebben volgens Beersma weken last van de verandering, een enkeling de hele zomer. Andersom kunnen juist ochtendmensen het komende week zwaar krijgen als ze avonddiensten moeten draaien, voegt Neurowetenschapper Raymond van Ee (Radboud Universiteit) toe.



Eigenlijk kunnen we voortaan dus beter van de klok afblijven.