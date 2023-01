Vanavond is eerste raketlancering vanaf West-Europese bodem, bij helder weer ook vanuit Nederland te zien

Een LauncherOne-raket die tijdens een test in 2020 wordt gedropt vanaf Cosmic Girl, een aangepast Boeing 747-vliegtuig. Beeld EPA

Wie goed naar de hemel kijkt, zal maandagnacht zomaar de gloed van een raket kunnen zien. Dan lanceert ruimtevaartbedrijf Virgin Orbit een raket, de LauncherOne, boven de Atlantische Oceaan. De missie, genaamd ‘Start me up’ naar een nummer van de Rolling Stones, vormt een primeur: voor het eerst zal er vanuit West-Europa een satelliet in een baan rond de aarde worden gebracht. Tot nu toe gebruikten ruimtevaartorganisaties een lanceerbasis buiten Europa, bijvoorbeeld Cape Canaveral in Amerika, Bajkonoer in Kazachstan of Kourou in Frans-Guyana.

Om kwart over elf Nederlandse tijd zal een Boeing 747 met de naam Cosmic Girl opstijgen, met onder de vleugel een raket. Deze zal vanaf het vliegveld van Newquay, in het zuidwesten van Engeland, naar het zuiden vliegen en rond middernacht de LauncherOne loslaten boven de Atlantische Oceaan, waarna de raketmotoren worden ontstoken. De LauncherOne moet negen satellieten in een baan rond de aarde brengen.

Erik Laan, deskundige van ruimtevaartconsultant Eye on Orbit, noemt de lancering ‘een historisch moment’. Volgens hem heeft het systeem van Virgin Orbit meerdere voordelen. ‘Hiermee kun je vliegen naar de plek waar je wilt zitten en nauwkeurig bepalen waar een satelliet terechtkomt. Daarnaast heeft de raket minder luchtweerstand als hij een paar kilometer boven de grond zit.’

Problemen met export satellieten voorbij

Dankzij een lancering in Europa hebben organisaties geen problemen met de export van hun satellieten, die normaal een grens over moeten naar een lanceerplatform. ‘Dat is een heel bureaucratisch gedoe. Je moet inzicht geven in hoe je satelliet werkt, terwijl je dat soms geheim wilt houden, bijvoorbeeld bij het lanceren van een defensiesatelliet. Nu breng je de lancering naar de klant toe.’ Van de negen satellieten komen er dan ook zeven uit het Verenigd Koninkrijk zelf.

Toch verwacht Laan niet dat we een raketlancering vanuit Nederland zullen meemaken. ‘Ik zie deze Boeing 747 niet in de rij staan met alle vakantievluchten van Transavia op Schiphol. Daarnaast wil je niet over bewoond gebied vliegen. Vanuit Engeland komt het vliegtuig gelijk boven de Atlantische Oceaan. Mocht er iets misgaan, dan belandt de raket in zee.’

Beperkte draagkracht

Het grootste nadeel aan zo’n lancering is de beperkte draagkracht. De raket kan slechts 500 kilogram aan vracht meenemen. Een grotere raket is geen optie, dan zou het vliegtuig hem niet meer kunnen tillen. Ter vergelijking: de Falcon 9-raket van SpaceX heeft een vrachtcapaciteit van 22.800 kilogram.

Bij helder weer is de raket vanuit Nederland te zien. Een paar minuten na de lancering wordt hij in het zuidwesten zichtbaar, laag aan de horizon. Naast bewolking kan lichtvervuiling het zicht belemmeren, aldus Laan. ‘Ik woon in Delft en kijk uit over het Westland. Door de oranje gloed van de kassen zal ik weinig zien.’ Bij slecht weer kunnen geïnteresseerden ook de livestream bekijken.