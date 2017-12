Van VVD'ers in de cel tot een uitgemergelde ijsbeer: dit waren de grootste missers van 2017

CO2

Nog geen etmaal was Eric Wiebes minister of hij ging al de fout in. Nederland staat helemaal niet 'vooraan in het terugdringen van CO2', maar bungelt juist onderaan. Zie bijvoorbeeld de 'CO2-intensiteit', de hoeveelheid CO2 die een economie uitstoot per miljoen verdiende euro's. In de G20 daalde dat getal met 2,6 procent gemiddeld; in Nederland ging het juist 0,1 procent omhoog.