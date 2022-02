Van verpleeghuizen tot testen: wat kunnen we verwachten van de eerste corona-evaluatie?

Vrijwilligers stellen bij het Rode Kruis pakketten samen met beschermingsmiddelen voor hulpverleners in de tijd dat er tekorten waren aan mondkapjes en andere persoonlijke bescherming. Beeld ANP

De voorbereiding: leden we aan zelfoverschatting?

Terwijl het virus zijn eerste aarzelende stapjes zette in Europa – een geval in Bordeaux, een uitbraakje in Beieren – was men in Nederland vooral bezig zichzelf te feliciteren met hoe goed voorbereid het land wel niet was.

‘In Nederland krijgen we, in tegenstelling tot China, de kans ons goed voor te bereiden op een eventuele komst van het virus’, zei RIVM-directeur Hans Brug half februari nog op een bijeenkomst van ongeruste burgemeesters. ‘In Nederland hebben we onze zorg en preventie en bestrijding uitstekend georganiseerd. Alle partijen zitten er bovenop.’ Wat Brug niet wist, was dat het virus toen al rondging door het land – geen van de ‘partijen’ had het opgemerkt.

Helemaal onterecht waren de zelffelicitaties niet. Op internationale ranglijsten van pandemische voorbereidheid scoorde Nederland altijd goed, en geregeld wist het land introducties van ziektes als lassa en mers de kop in te drukken. In een gesprek met de Volkskrant, daags voor de eerste coronamelding, prees OMT-secretaris Aura Timen vooral de ‘fijnmazigheid’ van het Nederlandse systeem, met huisartsen, GGD’s en streeklaboratoria. ‘We hebben geen speciaal ziekenhuis voor infectieziekten, en dat hebben we ook niet nodig’, zei Timen. ‘Iedereen, van huisarts tot verpleegkundige tot ziekenhuisarts, is toegerust om ook ten tijde van een uitbraak zijn verantwoordelijkheid te nemen.’

Totdat het coronavirus dwars door al die fijnmazige structuren heen denderde. Ineens bleek men te weinig voorraden te hebben, bleken ict-systemen niet op elkaar afgestemd, en bleek het ministerie weinig expertise in huis te hebben over infectieziektes. Het fantastische Nederlandse systeem, met zijn netwerken van ziekenhuislaboratoria en huisartsen en verplegers in iedere wijk, bleek eigenlijk maar één achilleshiel te hebben: een massale uitbraak van een pandemisch virus.

De verpleeghuizen: kind van de rekening?

Terwijl Nederland de eerste golf thuis uit zat en we applaudisseerden voor de ‘helden van de zorg’, was er één plek waar het virus bijna onopgemerkt huishield: de verpleeg- en verzorgingshuizen. Geen wonder: corona is een ‘oudemensenziekte’, zoals hoogleraar ouderengeneeskunde Rudi Westendorp zei in deze krant.

Toch bleek uitgerekend die ouderenzorg een soort blinde vlek. In het outbreak management team, vol vertegenwoordigers van de ic’s en de ziekenhuizen, was de ouderenzorg aanvankelijk niet eens met een specialist vertegenwoordigd. En toen de schaarse mondkapjes en andere beschermingsmiddelen moesten worden verdeeld, kwam de ouderenzorg achteraan: het ministerie gaf de verdeling uit handen aan het Regionale Overlegorgaan Acute Zorg, en daar zitten de verzorgings- en verpleeghuizen niet in.

Tot overmaat van ramp konden medewerkers van verpleeghuizen zich niet laten testen, terwijl zorgmedewerkers in de ziekenhuizen dat bij verdenking van corona wél konden. Het gevolg was een perfecte storm: medewerkers, die vaak onbeschermd en ongetest er het beste van moesten zien te maken terwijl het virus om zich heen greep in de doelgroep van hoogbejaarde, kwetsbare, vaak dementerende en dwalende ouderen. Alleen bij een zekere besmetting mocht men beschermingsmiddelen inzetten. Terwijl uit de internationale onderzoeken toen al duidelijk was dat corona bij ouderen vaak niet goed is te herkennen.

Pas aan het einde van de eerste golf, in de loop van april, kwam de aandacht voor de ouderenzorg wat op gang. Tegen die tijd waren echter al duizenden ouderen gestorven, vaak in schrijnende eenzaamheid door het bezoekverbod, en waren hele afdelingen ontvolkt geraakt.

Premier Rutte vlak voor een speech waarin hij strengere coronamaatregelen zou aan kondigen in september 2020. Beeld ANP

De communicatie: wordt het gerommel Rutte vergeven?

Met wegdraaiende ogen keken veel experts in de gezondheidscommunicatie naar het gerommel van het kabinet voor de camera, toen corona eenmaal om zich heen greep. Eerst was er de persconferentie over het verbod op handen schudden, door Rutte lacherig afgesloten met een handdruk met Jaap van Dissel. Daarna was er de toespraak uit het torentje, waar Rutte uitlegde dat het beleidsstreven ‘groepsimmuniteit’ was – wat tot op de dag van vandaag voeding gaf aan het idee dat men dus zoveel mogelijk mensen ziek wilde maken. En daarna gaf Rutte de regie uit handen, door keer op keer te benadrukken dat bij blind zou varen op het outbreak management team.

Dat laatste gaf ook alweer veel ruis, signaleerden kenners, omdat het de wetenschap in feite ‘verpolitiekte’ en verantwoordelijk maakte voor het beleid. Wetenschappers zouden er veel last van ondervinden: academische discussies over zaken als het nut van mondkapjes, schoolsluitingen of de avondklok werden voortaan uitgelegd als politieke opvattingen van het OMT, terwijl de betrokken wetenschappers zelf aan de talkshowtafels en in nieuwsuitzendingen werden bevraagd alsof ze gekozen politici waren.

Bovendien was er de publiekscommunicatie van de maatregelen zelf. Al direct waarschuwden kenners: ga er niet van uit dat persconferenties voldoende zijn om belangrijke doelgroepen zoals jongeren, laaggeschoolden of mensen laag op de sociaaleconomische ladder te bereiken. Maar een niveau lager rommelde het: er was onduidelijkheid wie nu over de communicatie ging, het ministerie of het RIVM, dat in eerste instantie de publiekscommunicatie kreeg toegeschoven.

Het bleek een speelveld dat vooral tot veel verwarring leidde over de coronaregels en zelfs over wat nu precies de grote lijn was van het beleid. Een belangrijke kiem voor de maatschappelijke verdeeldheid, die vooral na de eerste golf steeds meer begon op te spelen. Maar vooral ook: een lek, dat onnodig voor extra besmettingen zal hebben gezorgd, doordat mensen de spelregels niet kenden, begrepen of naleefden.

De productie van coronateststaafjes bij chemieconcern DSM. Beeld ANP

Het testen: kon dat niet beter?

Een van de fronten waarop de corona-aanpak vastliep, was dat van het testen. Terwijl landen in vooral Azië al volop in de weer waren met teststraten en WHO-voorman Tedros Adhanamon Ghebreyesus opriep tot ‘testen, testen, testen’ (op 16 maart, de dag van Ruttes toespraak uit het Torentje), kreeg Nederland het op grote schaal testen maar niet van de grond.

Voor een deel zal de Onderzoeksraad voor Veiligheid het land dat vergeven. Tijdens de eerste golf ontstond er een nijpend tekort aan zo ongeveer alles, niet in de laatste plaats omdat door de coronamaatregelen de internationale handel stokte en diverse cruciale fabrieken stilvielen. Maar toen de rook een beetje optrok, bleek Nederland toch echt achter te lopen op landen als Duitsland, Italië en Denemarken. In België, Portugal en Groot-Brittannië testte men zelfs ruim twee keer zoveel als bij ons.

Ten dele moet dat te maken hebben met bestuurlijke onhandigheid. Nederland had het testen belegd bij zijn netwerk van ziekenhuislaboratoria. Die werden sterk overvraagd, maar voelden er tegelijkertijd weinig voor om zichzelf overbodig te maken door grote internationale megalabs uit te nodigen. En veel artsen hebben toch al een ingebakken afkeer tegen massaal testen op iedere straathoek: zo’n test is normaliter hulpmiddel, nu zou het de status krijgen van een volwaardige diagnose.

Het gerommel was voor het ministerie uiteindelijk een van de redenen om in maart een ‘coronagezant’ aan te trekken die de boel weer moest vlottrekken. Maar toen gezant Feike Seibesma krap een halfjaar later weer vertrok, deed hij dat met onvrede, bleek uit een reconstructie door de Volkskrant. Adviezen van hem zouden zijn genegeerd, en het ministerie zou hem te veel hebben willen opvoeren als symbool van daadkracht.

Vergelijkbaar gerommel geldt rondom de persoonlijke beschermingsmiddelen – schorten, handschoenen, mondmaskers, pakken. In de eerste golf moest het ministerie halsoverkop op zoek naar spullen, met als gevolg een koortsachtige, haast surrealistische zoektocht naar materialen. ‘Iedereen zat met de handen in het haar’, zoals een Haagse bron zich tegen deze krant liet ontvallen, in een reconstructie van de zoektocht.

Met medewerking van Michiel van der Geest en Charlotte Huisman.