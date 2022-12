Van stofwolk tot mensenlijf: de kosmische route van de elementen van het leven

Computertekening van een wolk stof en gas waaruit planeten ontstaan rond dubbelster SDSS 1557, op 1000 lichtjaar van de aarde. Beeld Getty Images/Science Photo Libra

Koolstof is een verdraaid handig element. Het is als een legoblokje dat niet één kant heeft waarop je nieuwe steentjes kunt klikken, maar dat beschikt over wel vier klikopties. Dankzij de rijkdom aan mogelijke chemische verbindingen die dat oplevert, kun je van koolstof lange, complexe moleculen fabriceren. Moleculen die je terugvindt in alles van dna tot het hart dat klopt in elke mensenborst.

Maar waar komt die koolstof eigenlijk vandaan? Hoe planeten, manen en zelfs sterren op grote schaal zijn ontstaan, hebben astronomen de afgelopen decennia stukje bij beetje wel in elkaar gepuzzeld. Maar wie de chemische historie van het zonnestelsel wil ontsluieren, op de schaal van atomen, staat voor een klus waarbij de gemiddelde moordzaak in een spannende detective bleekjes afsteekt.

Proloog: het heelal ontstaat

Welkom in wat astronomen de protosolaire nevel noemen, een wolk van stof en gas waarin zo’n 4,6 miljard jaar geleden een opeenhoping van materiaal onder zijn eigen gewicht begint in te storten tot voorloper van de zon. Daaromheen, in een dikke schijf van gas, dwarrelen stofdeeltjes die uiteindelijk zullen samenklonteren tot de planeet onder onze voeten.

‘Het vroege zonnestelsel is geen democratie. Groter is beter en die grootsten worden vanzelf nóg groter’, zegt sterrenkundige Floris van der Tak van het nationaal instituut voor ruimteonderzoek SRON. Wiegen de stofdeeltjes oorspronkelijk nog mee op de maat van de turbulente bewegingen van de gasschijf zelf, daar groeien ze op een gegeven moment zo groot dat ze naar het midden van de draaiende schijf zakken en (dankzij de zwaartekracht) naar de ster bewegen.

Onderweg blijven ze daardoor aan steeds meer klontjes oermateriaal kleven. Klontjes die plakkerig zijn geworden door de ijsdeeltjes en organische verbindingen op hun oppervlakten. Uit welk materiaal dat plakspul hoofdzakelijk bestaat, is daarbij afhankelijk van de plek ten opzichte van de zon. Ver weg, voorbij de zogeheten sneeuwlijn, ontstaat vanzelf ijs. Dichtbij, nog voor de zogeheten ‘teerlijn’, verdampt alles. Het is dan zelfs te heet voor koolstofverbindingen.

De eerste grote klonten – protoplaneten, intussen – verzamelen met hun zwaartekracht veel gas uit de schijf. Dat worden de gasreuzen: Jupiter en Saturnus. Verderop trekken ook Neptunus en Uranus gas aan. Dichter bij de zon klonteren kleinere rotsplaneten samen, waaronder de aarde.

Bewijsstuk één: de aarde lijkt op deze klasse ruimtestenen

Grofweg kun je de kosmische brokstukken die op aarde vallen verdelen in twee soorten: die van ijzer en die van steen. En de stenen meteorieten weer in twee subsoorten: die met veel koolstof, ‘koolstofrijke chondrieten’ in vakjargon, en varianten met weinig koolstof, waarvan de ‘enstatieten’ het meest koolstofarm zijn.

‘Meteorieten zijn enorm belangrijk vanwege de metingen die we kunnen doen aan de isotopen van de elementen in de verbindingen die ze bevatten’, zegt planeetwetenschapper en astrobioloog Inge Loes ten Kate van de Universiteit Utrecht. Isotopen zijn varianten van dezelfde stof, die onderling alleen verschillen in atomair gewicht, dankzij de hoeveelheid neutronen in hun atoomkernen. Omdat de verhoudingen tussen de verschillende isotopen alleen veranderen door radioactief verval, op heel voorspelbare manier, kun je ze goed gebruiken om te zien waar iets vandaan komt.

In een afgelopen maand in het vakblad Nature verschenen overzichtsartikel vatten astronomen alle metingen aan meteorieten daarom eens samen. En wat blijkt? De isotoopverhoudingen van koolstof, waterstof en stikstof in enstatiet-meteorieten lijken sprekend op die op aarde. ‘Men ging er daarom lange tijd van uit dat de aarde ontstond uit enstatietchondrieten’, zegt Van der Tak. Dat zou overigens om nog een reden logisch zijn: deze ruimtestenen ontstonden vermoedelijk dichter bij de zon, waar ook de aarde zich bevindt, terwijl koolstofrijke chondrieten verder van onze moederster samenbalden.

Bewijsstuk twee: de edelgassen in onze aardatmosfeer

Leven we dus op een mega-enstatiet die het wedstrijdje samenklonteren in het vroege zonnestelsel heeft gewonnen van zijn kleinere neven en nichten? Net zoals in de meeste detectiveverhalen de meest waarschijnlijke verdachte aan het begin van het boek niet de dader blijkt, is dat ook bij het mysterie van onze kosmische chemische geschiedenis het geval.

In het zonnestelsel zie je in feite drie soorten atmosferen, zegt Van der Tak. ‘De atmosferen van Jupiter en Saturnus lijken qua chemische samenstelling behoorlijk op de presolaire nevel. Het is dus aannemelijk dat ze hun gas direct uit die oernevel hebben opgezogen.’

Mars en Venus, daarentegen, zitten tjokvol koolstofdioxide, terwijl in de oernevel naar verhouding veel minder koolstof zat. Mogelijk hoopte het op in de planeet zelf en dampte het naar boven op een moment dat de planeten nog warm waren, kort na ontstaan. Of misschien is al het koolstof later bezorgd, door de inslag van koolstofrijke meteorieten. Dat geldt ook voor de aarde, al wijkt die atmosfeer – door het aanwezige leven – nog verder af. ‘Bij ons zit de atmosfeer daardoor ook vol zuurstof’, zegt Van der Tak.

Omhooggedampt uit het binnenste, of afgeleverd door inslagen, wie het antwoord zoekt kan opnieuw kijken naar isotopen. In dit geval de verhoudingen tussen isotopen van de edelgassen argon en xenon. Die lijken namelijk juist sprekend op wat je aantreft in koolstofrijke chondrieten, zo somt hetzelfde Nature-artikel op. ‘Het suggereert dat die later een rol hebben gespeeld bij de vorming van de laatste 10 à 20 procent van de aarde’, zegt Van der Tak.

Indirecte bewijzen: xenon, molybdeen en zwaar spul op de aardkorst

De periode van samenballen van enstatietchondrieten blijkt daarmee slechts de eerste fase van de geschiedenis van de aarde. Die periode wordt ruw beëindigd wanneer een andere jonge protoplaneet op de voorloper van de aarde botst. Een gebeurtenis zo heftig dat, zo denken veel astronomen, beide hemellichamen smelten en samenklonteren, terwijl door de inslag een fikse klont losraakt. Die klont wordt later de maan.

Tijdens al dat geweld raakt de aarde vermoedelijk een groot gedeelte van de vluchtige stoffen in de aardmantel kwijt. Dat blijkt onder meer uit het feit dat de aarde relatief te weinig xenon-129 bevat. De enige verklaring, zo stelden wetenschappers al eerder, is dat de bulk, tot wel 99 procent, van al het vluchtige materiaal verloren is geraakt tijdens botsingen zoals die waaruit de maan ontstond.

Terwijl de aarde na de botsing heet en vloeibaar is, zakken de zwaarste materialen naar het binnenste. Dat is de reden dat de kern van de aarde bestaat uit ijzer. ‘Ook goud zakt bijvoorbeeld naar binnen’, zegt Van der Tak. ‘Al het goud aan ons oppervlak moet daarom afkomstig zijn van een later moment.’ Die levering goud, maar ook osmium, iridium, palladium en een reeks andere metalen, noemen astronomen tegenwoordig de ‘late veneer’, het late vernis.

‘Vergis je niet’, zegt Van der Tak. ‘Hoewel die extra vernislaag het materiaal aan het oppervlak verklaart, is het in totaal slechts verantwoordelijk voor het aanleveren van 1 procent van de huidige massa van de aarde. De overgrote bulk van onze planeet is dus daarvoor al ontstaan.’ Met andere woorden: ook kort na de eerste samenballing van enstatietchondrieten uit het binnenste zonnestelsel kwam al materiaal van verderop terecht in de zich nog vormende, deels vloeibare aarde.

Hoe precies, en hoeveel, dát is nog een open vraag. ‘Er is nog veel onduidelijk over hoe die tweede fase, en die late vernislaag, precies in elkaar overlopen’, zegt Ten Kate. ‘Daarom kijken we ook met een schuin oog naar Mars. We willen zien welke isotopen van al deze stoffen daar in de bodem voorkomen’, zegt ze.

Op die manier hoopt men ook te ontdekken wanneer de koolstof in bijvoorbeeld mensenlijven nu precies is afgeleverd op aarde. Hier op aarde is relatief veel minder van het materiaal dan in bijvoorbeeld koolstofrijke meteorieten of kometen. ‘Daaruit leiden we af dat ons koolstof in een later stadium is afgeleverd’, zegt Ten Kate.

Op aarde vind je koolstof op het moment dat leven ontstaat vooral als koolstofdioxide in de aardatmosfeer en opgelost in de oceanen. In die vorm heb je er alleen niets aan: je moet het eerst afbreken voordat het bruikbaar is als bouwsteen voor het leven. Dat kan gebeuren door bliksem, of bij zogeheten hydrothermale bronnen op de zeebodem. Meteorieten zijn een aantrekkelijker optie. ‘Die bevatten koolstof in organische verbindingen die makkelijker verder reageren’, zegt Ten Kate. Sommige van die verbindingen lijken bovendien al erg op de moleculen waaruit leven bestaat. Ontdekken wanneer en hoe het koolstof precies op aarde is gekomen, kan dus ook de oorsprong van het aardse leven onthullen.

Epiloog: de toekomst

Meer inzicht in de samenstelling van buurplaneten Mars en Venus moet de geschiedenis van het zonnestelsel de komende jaren nog veel verder inkleuren. Zo is het nog een open vraag of de drie buurplaneten in hun jonge jaren veel op elkaar leken, wellicht ooit zelfs alle drie levensvatbaar waren, of toch ook toen al chemisch van elkaar verschilden. ‘Op dit moment hebben we alleen een paar maanstenen en marsmeteorieten voor dat soort analyses’, zegt Van der Tak.

Van der Tak en Ten Kate kijken daarom uit naar alle missies die de komende jaren chemische monsters moeten verzamelen, in vrijwel alle uithoeken van het zonnestelsel. De Europese ‘comet interceptor’-missie, die een monster moet nemen van een nog ongerepte komeet, bijvoorbeeld. De verdere analyse van het in 2020 bezorgde monster van een planetoïde genomen door de Japanse ruimtesonde Hayabusa 2 en die van een tweede, verzameld door Nasa-missie Osiris-Rex, in 2023 verwacht op aarde. De monsters van de Marsbodem die nu verzameld worden door het Amerikaanse wagentje Perseverance en binnenkort ook door de Europese ExoMars-missie – ook die monsters komen op termijn naar onze planeet. De missies naar Venus die zowel Europa als de Verenigde Staten op de agenda hebben staan. En de bezoekjes, tot slot, die diezelfde ruimtevaartorganisaties gaan brengen aan de ijsmanen van Jupiter, plekken waarop naast chemische inzichten zelfs tekens van leven kunnen opduiken.

‘Uit al die kleine stoffen die men daar straks zal vinden, kun je zóveel leren’, zegt Van der Tak. Want als het onderzoek naar de chemische geschiedenis van het zonnestelsel ons iets heeft geleerd, is het dat de geheimen van zijn grootste bewoners schuilen in de allerkleinste deeltjes.