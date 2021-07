Van een Brabantse tiener tot een 82-jarig luchtvaarticoon: het bonte viertal dat op ruimtereis gaat

Een muurschildering van de gebroeders Bezos. Beeld Reuters

De gebroeders Bezos: de man die het mogelijk maakte en zijn maatje

De man die ervoor gezorgd heeft dat deze korte ruimtetrip plaatsvindt, is Amazon-oprichter Jeff Bezos (57), een van de rijkste mensen op aarde. Recentelijk stapte hij op als ceo van de tech- en retailgigant, mede om zich beter te kunnen focussen op zijn ruimtedroom. Bezos begon Blue Origin, het bedrijf achter de reis, in het jaar 2000 met als doel ruimtevaart goedkoper te maken.

Nu dat heeft geresulteerd in een daadwerkelijk reisje, neemt hij zijn zes jaar jongere broer Mark Bezos mee. De twee kunnen het uitstekend met elkaar vinden: Jeff beschreef Mark eens als ‘de grappigste gast in mijn leven’ en in de video waarin wordt aangekondigd dat hij de ruimte in mag, noemt Mark zijn broer ‘mijn beste vriend’.

Mark Bezos, die in de staat New York woont, mag dan lang niet zo rijk zijn als Jeff, ook hij heeft geld zat. De Amazon-aandelen die hij in de jaren negentig kocht zijn inmiddels meer dan een half miljard dollar waard, volgens Bloomberg, al is onbekend hoeveel hij er nog heeft. Hij is medeoprichter van private-equityfirma HighPost Capital en heeft onder meer een eigen marketingbureau gehad. Verder is hij nauw betrokken bij de Bezos Family Foundation en werkt hij bij de vrijwillige brandweer.

Oliver Daemen Beeld Reuters

Oliver Daemen: 18-jarige ruimte-enthousiasteling met rijke vader

Eigenlijk had een anonieme bieder mee moeten gaan die maar liefst 28 miljoen dollar over had voor een plekje in het ruimtevaartuig. Maar de datum van de vlucht scheen niet goed uit te komen, zo meldde Blue Origin zelf, waardoor er een stoel voor deze vlucht vrijkwam. Die is nu voor de 18-jarige Brabander Oliver Daemen, die ook meebood in de veiling, waaraan 7.600 mensen deelnamen.

Hij zou de eerste betalende klant van het Bezos’ ruimtebedrijf zijn en tevens de jongste ruimtevaarder ooit. Daemen is een aanstaande student natuurwetenschap en innovatiemanagement​ aan de Universiteit Utrecht. Volgens de verklaring van Blue Origin is hij al sinds zijn vierde gefascineerd door de ruimte, de maan en raketten.

Zijn plek dankt hij aan zijn vermogende vader, Joes Daemen – en naar alle waarschijnlijkheid aan het feit dat een 18-jarige ruimte-enthousiasteling een uitstekend pr-middel voor Bezos is. Hoeveel er voor het ticket is betaald, is niet bekendgemaakt.

Volgens Quote heeft vader Daemen een eigen investeringsfonds, Somerset Capital Partners Value Fund, dat in 2019 20 miljoen euro winst maakte. Die winst is voor een belangrijk deel afkomstig van de ontwikkeling en verkoop van distributiecentra. Het zakenblad acht het waarschijnlijk dat hij in de komende jaren in de Quote 500 voor rijke Nederlanders terechtkomt.

Wally Funk Beeld AP

Wally Funk: luchtvaartvedette wachtte maar liefst zestig jaar op ruimtereis

Tussen de welvarende heren zit de 82-jarige Wally Funk, die na haar bezoek de geschiedenisboeken ingaat als de oudste mens in de ruimte. Ze is een prominent figuur in de Amerikaanse luchtvaartwereld. In een volledig door mannen gedomineerd werkveld was ze op verschillende posities de eerste vrouw, onder meer als luchtvaartinspecteur bij de Federal Aviation Administration en de National Transportation Safety Board. Ze gaf training aan duizenden piloten en heeft naar eigen zeggen bijna 20 duizend vlieguren op haar naam staan.

Al op 21-jarige leeftijd gaf ze zich op voor het Women in Space-programma, een privéinitiatief van de arts William Lovelace dat door de Nasa werd gesteund, maar geen overheidsfinanciering ontving. Tijdens dit project, begin jaren zestig, werd ze samen met twaalf andere vrouwen aan zware beproevingen onderworpen die potentiële astronauten moesten doorstaan.

Daarbij deed ze het opvallend goed. Zo zou ze meer dan tien uur in een volledig afgesloten, donkere tank hebben gezeten, totdat de staf besloot de test te beëindigen. Volgens een beschrijving van het programma in vakblad Advances in Physiology Education uit 2009, werd tot dat moment gedacht dat mensen maximaal zes uur in zo’n tank konden doorbrengen zonder hallucinaties.

Maar het programma werd geschrapt − de eerste Amerikaanse vrouw zou pas twintig jaar later de ruimte in gaan, in 1983 − en de droom van Funk werd in de wacht gezet. ‘Het was niet het goede moment’, zei Funk er later over tegen de Los Angeles Times. ‘En het old boys network wilde ons niet.’ Al zal de reis wellicht minder lang en ver zijn dan ze oorspronkelijk voor ogen had, zestig jaar later gaat ze alsnog.