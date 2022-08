Van denken word je moe – en nu weten wetenschappers hoe dat kan

Schaakgrootmeester Anish Giri tijdens een partij in het Tata Steel toernooi in Wijk aan Zee in 2021. Nieuw Frans onderzoek werpt meer licht op de vermoeidheid die ontstaat bij langdurige denk-inspanning. Beeld EPA

Van schaakgrootmeesters is bekend dat ze flink kunnen afvallen tijdens grote toernooien. Het brein slurpt, als de spier van het denken, energie. En hoewel niet bij iedereen de kilo’s eraf zullen vliegen na hevige mentale inspanningen, zullen de meesten wel herkennen dat denken vermoeiend kan zijn. Nieuw Frans onderzoek toont aan: die vermoeidheid is geen illusie – maar ze zit wel degelijk tussen de oren.

Voor het nemen van beslissingen gebruiken mensen hun prefrontale cortex, een gedeelte van het brein dat zich onder het voorhoofd bevindt. Dat gebeurt door het rondsturen van signalen via zenuwcellen, die daarvoor het stofje glutamaat gebruiken. Hoe harder en hoe langer de zenuwcellen moeten werken, hoe meer glutamaat zich verzamelt in de prefrontale cortex.

Maar glutamaat is giftig: als zich er te veel van opstapelt, kan dat zenuwcellen beschadigen. Om dat te voorkomen, moet het brein actief ingrijpen om de hoeveelheid glutamaat te reguleren, wat de prefrontale cortex afremt. Dat valt te merken wanneer het nemen van beslissingen na een lange periode piekeren steeds stroever gaat. Een gevolg is dat we na langdurige mentale inspanning impulsiever worden.

Dit concluderen de Franse onderzoekers aan de hand van een experiment waarin twee groepen proefpersonen onder een scanner urenlang mentale opdrachten uitvoerden. De ene groep kreeg makkelijke versies van de opdrachten, de andere groep lastigere. Na deze lange sessies kregen beide groepen kleine economische puzzels voorgeschoteld, waarin ze moesten kiezen tussen een groot bedrag dat ze pas na een lang tijdsbestek zouden ‘krijgen’, of een direct maar klein bedrag.

Ander soort scan-techniek

Het resultaat: bij de proefpersonen die de lastige taken hadden uitgevoerd, waren hogere concentraties glutamaat in de prefrontale cortex te zien, en ze kozen met het verstrijken van de dag steeds vaker voor het kleine, snelle bedrag. Volgens de onderzoekers is dat een bewijs dat het brein impulsiever en dus vermoeider wordt.

‘Het is een innovatief project met interessante, mooie resultaten’, zegt Floris de Lange, cognitief neurowetenschapper aan de Radboud Universiteit Nijmegen en niet betrokken bij het onderzoek. Normaal meten neurowetenschappers de breinactiviteit van hun proefpersonen aan de hand van de bloedtoevoer in verschillende hersengebieden. Het Franse onderzoek gebruikte een ander soort scan-techniek waarmee je specifieke stofjes als glutamaat kunt volgen. ‘Daardoor brengen ze echt een mechanisme in kaart.’

Met dit onderzoek zijn daarentegen lang niet alle mogelijke stappen in het mechanisme bekeken. ‘Dat kan ook niet in één keer’, zegt De Lange. ‘Het moet nog blijken welke rol glutamaat en andere neurotransmitters precies spelen in de vermoeiing van het brein.’

Bovendien is het onderzoek met een vrij klein aantal proefpersonen uitgevoerd, in totaal veertig. Maar ook daar heeft De Lange sympathie voor: ‘Dit is best een heroïsche studie, voor de proefleiders én de proefpersonen, die meer dan zes uur onder een scanner vermoeiende taken uitvoerden.’